La défaite de l’ASSE en Corse a enlevé un peu de piquant à cette affiche. La rencontre aurait pu mettre le fauteuil de leader en jeu, ce week-end.

Finalement, Troyes a l’opportunité de valider sa montée en Ligue 1 en venant s’imposer dans le Chaudron. Après six mois en tant que leader, l’ESTAC pourrait définitivement s’ouvrir les portes de l’élite.

Seulement, la défaite n’est pas une option pour l’ASSE ce soir. Avec la pression du Mans, perdre le moindre point pourrait désormais coûter une montée directe. Un succès devrait permettre aux Verts de rester seconds tout en revenant à un point de leur adversaire du soir. Ce qui pourrait donner deux dernières journées complètement folles dans la course à la montée et au titre de Ligue 2.

Un cadre de l’ASSE absent de dernière minute

Plusieurs mauvaises nouvelles ont impacté l’effectif de Philippe Montanier. Lors de l’échauffement à Bastia, Mahmoud Jaber a senti une douleur aux adducteurs. Une semaine après avoir joué ses premières minutes avec l’ASSE depuis fin janvier, l’Israélien a rechuté. Opéré, il sera absent pendant plusieurs mois.

Ce n’est pas le seul milieu qui a vu sa saison se terminer. Dimanche, Paul Eymard a subi une fracture du tibia après un vilain tacle face à Jura Sud. Une blessure qui l’éloignera des terrains pendant une longue période.

Autre mauvaise nouvelle, Julien Le Cardinal a manqué les deux dernières séances d’entraînement avant ce choc. Le défenseur passé par Lens est touché au plus mauvais moment pour l’ASSE… Il ne rejouera pas cette saison après une lésion aux ischios.

De retour sur les terrains de l’Étrat depuis plusieurs jours, Florian Tardieu ne devrait pas rejouer cette saison. Titulaire pour la dernière fois à Pau, le milieu semble avoir terminé son aventure ligérienne dans le Béarn.

Également absent de longue date, Nadir El Jamali a retrouvé les salles du Centre Sportif Robert Herbin cette semaine. Le jeune milieu formé à l’ASSE ne rejouera pas cette saison.

Philippe Montanier est donc privé de plusieurs éléments importants suite à de nombreux coups du sort. L’ancien coach de la Real Sociedad ne peut compter sur aucun retour notable, excepté celui de Maxime Bernauer, revenu dans le groupe à Bastia. Joao Ferreira est apte depuis plusieurs semaines mais n’avait pas encore été convoqué par le coach stéphanois.

Lamba retrouve le onze

En quête d’un premier clean sheet depuis son retour de blessure, Gautier Larsonneur sera, sauf imprévu, le gardien et capitaine des Verts ce soir face à l’ESTAC. Le Breton serait bien inspiré de garder sa cage inviolée pour la onzième fois cette saison.

Le portier de l’ASSE sera le seul ancien Brestois qui débutera, ce samedi, du côté des joueurs défensifs stéphanois. Arrivé de Bretagne cet hiver, Julien Le Cardinal sera absent ce soir et devrait céder sa place à Chico Lamba. Le Portugais devrait retrouver le onze pour la première fois depuis le 24 janvier dernier, à Reims. À ses côtés, Mickaël Nadé devrait connaître sa 32ᵉ titularisation en autant de matchs possibles en Ligue 2 cette saison.

Sur les côtés, Kévin Pédro et Ben Old devraient à nouveau enchaîner.

Un milieu qui enchaîne

Arrivé cet hiver, Abdoulaye Kanté s’est imposé comme titulaire au sein de l’entrejeu de l’ASSE. Depuis mi-février, l’éléphanteau enchaîne et devrait une nouvelle fois débuter face à son club formateur.

Le milieu stéphanois devrait à nouveau être à 100 % composé de représentants africains ce samedi. L’Ivoirien devrait être accompagné d’Aïmen Moueffek et d’Augustine Boakye ce soir face à Troyes.

L’ASSE ne change pas sa ligne offensive

Alors que sa prestation à Bastia a été plus que décevante, Irvin Cardona va sans doute être attendu au tournant par certains supporters de l’ASSE. Véritable héros de la remontée du club au printemps 2024, le Maltais n’est plus le même cette saison. Auteur de six buts en trente matchs, l’ancien Brestois peine à enchaîner les bonnes prestations. Il devrait à nouveau débuter ce samedi soir.

Zuriko Davitashvili n’a guère été plus performant en Corse. Meilleur buteur des Verts cette saison, le Géorgien est attendu dans ce genre de rendez-vous. Philippe Montanier devrait lui confier les clés de l’aile gauche stéphanoise.

Enfin, Lucas Stassin devrait enchaîner en pointe. Muet à Furiani, le Belge fait également partie des joueurs qui devront se sublimer ce soir pour permettre à l’ASSE de prendre trois points essentiels pour la montée en Ligue 1.