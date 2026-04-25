Saint-Étienne tient une piste pour renforcer son couloir droit la saison prochaine. Selon nos informations, les Verts se sont penchés sur Nolan Galves, 22 ans, latéral droit de Rodez et numéro un au classement Data'Scout des défenseurs latéraux offensifs de Ligue 2. Un profil moderne, accessible, et qui en dit long sur les doutes qui planent en interne sur les recrues déjà en place.

Nolan Galves, le meilleur latéral offensif de Ligue 2 selon les data

Avant de parler mercato, parlons joueur. Nolan Galves, né le 23 juillet 2003 à Montbéliard, n'est pas un inconnu pour qui suit de près la Ligue 2. Formé à Sochaux, il a posé ses valises à Rodez il y a deux saisons et s'est progressivement imposé comme l'un des latéraux droits les plus intéressants du championnat.

Cette saison 2025-2026, le bilan parle de lui-même : 29 matchs joués, 6 passes décisives, et un contrat courant jusqu'au 30 juin 2027. Côté data, Data'Scout lui attribue un indice de performance de 67 en tant que latéral offensif, ce qui le positionne premier en Ligue 2 dans sa catégorie et second également au classement général des défenseurs droits derrière Georgen (Dunkerque).

Un profil de piston moderne, tranchant et athlétique

Le radar Data'Scout est éloquent. Nolan Galves explose dans les catégories offensives : 97/100 en centres réussis, 97 en passes vers la surface, 92 en xA (expected assists), 79 en dribbles réussis. C'est un vrai piston qui monte haut, crée des occasions, et met régulièrement ses coéquipiers en position de tir.

Physiquement, il est taillé pour les efforts répétés : 97 en accélérations brusques, 87 en sprints et en distance en sprint, avec une couverture importante du terrain match après match.

Ses axes d'amélioration existent — peu d'interceptions, du déchet dans le tiers adverse, peu de buts — mais ils sont inhérents à son profil. Galves est un latéral offensif pur, pas un défenseur bas bloc. Ce qu'on lui demande, c'est d'alimenter le jeu vers l'avant, et là-dessus, il est parmi les tout meilleurs de L2.

Une piste qui en dit long sur les doutes en interne

Si l'ASSE explore la piste Nolan Galves, c'est que les certitudes au poste de latéral droit sont bien minces. Et c'est un euphémisme.

Strahinja Stojković, recruté l'été dernier avec des ambitions affichées, n'a pas convaincu. Le Serbe peine à s'imposer et les signaux envoyés en interne ne sont pas ceux d'un titulaire en devenir. L'investissement consenti pour le faire venir n'a pas encore produit les effets escomptés, et la patience a des limites.

Quant à Joao Ferreira, arrivé en provenance de Watford pour plusieurs millions d'euros, le dossier semble déjà plié. Le Portugais paraît déjà orienté vers la sortie malgré une seule saison sous le maillot vert. Deux recrues onéreuses, deux paris perdus ou du moins fortement compromis.

ASSE : Nolan Galves pour concurrencer Kévin Pédro, pas le remplacer

Dans ce contexte, Nolan Galves ne viendrait pas occuper le terrain seul. Kévin Pedro reste la référence au poste et semble bel et bien inscrit dans le projet stéphanois sur le long terme. Mais Pedro peut aussi évoluer dans l'axe, ce qui rend nécessaire d'avoir une option crédible sur le côté droit.

C'est là qu'entrerait en scène Nolan Galves. Son profil de piston offensif collerait parfaitement à un système à deux latéraux haut sur le terrain. Il apporterait de la profondeur, de la percussion, et une vraie concurrence saine à Pedro. Le tout pour un coût de transfert a priori bien en dessous de ce que les précédentes recrues au poste ont coûté.

À 22 ans, avec un contrat jusqu'en 2027, son transfert devrait avoisiner le million d'euros. Mais l'ASSE est loin d'être seule sur le dossier. Troyes, Lorient, le Paris FC et Nice sont sur les rangs. Une sérieuse concurrence qui confirme la cote du latéral qui explose à Rodez. Ironie du sort, l'ASSE se déplace samedi prochain dans l'Aveyron. L'occasion parfaite pour voir de plus près Nolan Galves, un latéral qui attire. Affaire à suivre.

Source : DataScout