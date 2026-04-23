ASSE – Troyes : Geoffroy-Guichard sera à guichet fermé samedi soir. Les 6 000 places mises en vente au public ont été intégralement écoulées en moins de 30 minutes, avec une demande comparable à la venue de Manchester United en 2017. Le Chaudron aurait pu être rempli deux fois. Et dans le parcage visiteurs, Troyes répondra présent : environ 600 supporters troyens font le déplacement dans le Forez pour ce choc au sommet de la Ligue 2.

600 Troyens dans le parcage, onze cars au départ du Stade de l'Aube

Selon L'Est Éclair, l'Estac a organisé un déplacement en transports collectifs pour ses supporters. Ce mercredi à 17h30, 570 personnes avaient déjà réservé leur place, dont 80 ultras qui occuperont un car dédié. Au total, onze cars quitteront le Stade de l'Aube samedi vers 12h en direction de Saint-Étienne. Quelques places restaient encore disponibles à la vente au moment de la publication.

Un déplacement massif qui témoigne de l'engouement des supporters troyens pour ce match. Leader de Ligue 2 avec 61 points, Troyes sait que ce déplacement peut tout changer. Une victoire à Geoffroy-Guichard porterait leur avance sur l'ASSE à sept points à trois journées de la fin. L'occasion de lever définitivement le suspense sur le titre. ASSE – Troyes, le match le plus attendu de la saison de Ligue 2.

Un Chaudron sold out en 30 minutes, une demande historique

ASSE – Troyes : Du côté stéphanois, l'effervescence autour de cette rencontre n'a pas d'équivalent depuis des années. Les places réservées à la vente au grand public ont été intégralement vendues en moins de 30 minutes. Au club, on compare cette demande à celle de la venue de Manchester United en 2017, l'un des matches les plus mythiques de l'histoire récente de Geoffroy-Guichard.

La réalité est simple : le Chaudron aurait pu être rempli deux fois. L'appétit des supporters stéphanois pour ce choc dépasse largement la capacité du stade. Ceux qui n'ont pas pu obtenir leur sésame devront se contenter de suivre la rencontre sur leur écran, avec la frustration de savoir que l'enceinte sera pleine à craquer sans eux.

ASSE - Troyes : Un match qui peut tout décider

L'ASSE reçoit le leader troyen avec quatre points de retard au classement. Un succès des Verts ramènerait l'écart à un point, relançant totalement la course au titre. Une défaite, en revanche, hypothèquerait sérieusement les chances stéphanoise d'accrocher la première place.

Dans ce contexte, l'atmosphère promet d'être électrique. D'un côté, un Chaudron sold out qui rugira pour pousser les Verts vers la victoire. De l'autre, 600 supporters troyens déterminés à faire entendre leur voix dans un parcage visiteurs qui sera lui aussi en feu. Un choc dans le choc.

Samedi soir à Geoffroy-Guichard, ce n'est pas simplement un match de Ligue 2 qui se joue. ASSE – Troyes c'est peut-être l'acte décisif d'une saison entière.

Source : L'Est Éclair