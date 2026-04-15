Lucas Stassin et l'ASSE, c'est une histoire compliquée. Mais une histoire qui pourrait bien se prolonger. Les dirigeants stéphanois réfléchissent sérieusement à prolonger le contrat de leur attaquant belge. Un dossier qui s'annonce chaud dans les semaines à venir.

10 buts en Ligue 2, une montée qui se dessine, un Mondial en ligne de mire. Lucas Stassin est de nouveau au cœur de l'actualité de l'ASSE. Mais cette fois, c'est sur le plan contractuel que les choses se jouent. Son contrat court jusqu'en juin 2028. Les dirigeants souhaiteraient le prolonger. Reste à savoir si le principal intéressé est sur la même longueur d'onde.

Lucas Stassin : Une histoire marquée par les hauts et les bas

L'aventure de Lucas Stassin à Saint-Étienne n'a jamais été un long fleuve tranquille. Arrivé contre un montant record — environ 10 millions d'euros, le plus gros transfert de l'histoire du club — le Belge de 19 ans débarque avec toutes les attentes d'un investissement majeur.

La première phase est difficile. Olivier Dall'Oglio lui laisse du temps, conscient qu'à son âge, l'adaptation à un nouveau championnat prend du temps. Puis Eirik Horneland arrive et tout change. Nouveau rôle, nouveau système, nouvelle dynamique. Stassin explose. Il termine la saison en Ligue 1 avec 12 buts et 4 passes décisives, dont 11 buts sur la seule année 2025. La fusée est lancée.

Mais l'ASSE est reléguée. Et l'été qui suit est brutal pour le Belge. Il espère partir pour optimiser ses chances d'aller au Mondial. La direction ferme la porte. Son salaire est réduit par la relégation. Plusieurs mois difficiles s'ensuivent, loin de son meilleur niveau.

Le réveil, puis la question de l'avenir

Début 2026, Stassin se remet à l'endroit. Il retrouve son meilleur niveau et redevient l'attaquant le plus redouté de Ligue 2. Depuis l'arrivée de Philippe Montanier, il a pleinement participé au réveil des Verts. Son dixième but de la saison, inscrit face à Dunkerque, symbolise ce retour en grâce. En 27 apparitions, il a rattrapé son retard et pèse à nouveau sur chaque rencontre.

L'ASSE est dauphin de Ligue 2, à une longueur de Troyes. Le club est en bonne voie pour retrouver l'élite du football français. Et dans ce contexte, la question de l'avenir de Stassin se pose avec acuité.

Prolonger ou laisser partir ?

Son contrat court jusqu'en juin 2028. Pas d'urgence en apparence. Mais les dirigeants réfléchierait à prolonger dès maintenant, selon Mohamed Toubache-Ter. De quoi imaginer plusieurs scénarios. Le prolonger pour mieux le vendre dans de meilleures conditions. Le prolonger pour qu'il continue d'écrire l'histoire sous le maillot vert. Ou le laisser partir cet été si une offre conséquente arrive, après avoir rempli sa mission en remettant l'ASSE en Ligue 1.

La réponse de Stassin sera déterminante. Avec le Mondial en juin 2026, le Belge sait que ses prochaines semaines seront scrutées. Plus il brille, plus les sollicitations seront nombreuses. Et si l'ASSE monte, il sera l'un des joueurs les plus courtisés du marché estival en France.

Rien n'est acté. Tout reste ouvert. Mais ce dossier animera l'été stéphanois, c'est une certitude.

Source : Mohamed Toubache-Ter

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