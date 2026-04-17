L’ASSE se déplace sur la pelouse du SC Bastia, ce samedi soir pour le compte de la 31ᵉ journée de Ligue 2. Avant la rencontre, Abdoulaye Kanté, a répondu aux différentes questions des journalistes. Le milieu prêté par Middlesbrough a évoqué les changements tactiques des Verts lors des dernières semaines. Extraits.

Abdoulaye Kanté (joueur de l’ASSE) : “A la base, je suis 6. Je préfère au poste de 6 par rapport au poste de 8 mais j'ai déjà joué en 8 quand j'étais en formation. Aussi quand j'étais à Troyes. Donc, ça ne me dérange pas de jouer à ce poste. Je me débrouille bien aussi. Mais sinon, à la base, je suis au poste numéro 6.

"Je ne me sens pas forcément plus à l’aise par rapport au système"

Abdoulaye Kanté (joueur de l’ASSE) : “433 ou 343 ? Défensivement, on a à peu près les mêmes consignes parce qu'on défend généralement à deux et offensivement on a des consignes un peu différentes parce que moi je suis un peu pointe basse et Augustine est plus offensif. Donc on a les mêmes consignes défensives mais pas offensives.

Ce n'est pas la même manière de gérer, mais quand on change de dispositif, on les travaille toujours à l'entraînement. Donc, on essaie de s'adapter. La semaine, on essaie de travailler le système à l'entraînement. On essaie de préparer et on s'adapte vite. Le système dépend des matchs, je ne me sens pas forcément plus à l’aise par rapport au système. Tant que je suis au milieu, ça me va.

En début de semaine, le coach parle de ça. Déjà dès le premier entraînement, il nous parle de ça. Il montre la vidéo et on essaie de travailler. Mais c'est dès le début de la semaine que ça se prépare, ce n'est pas comme si à deux jours du match il nous disait qu'on changeait de système. Dès le début de la semaine, tout le monde est au courant."

Les mêmes consignes défensives, peu importe le système de l'ASSE

Abdoulaye Kanté (joueur de l’ASSE) : "Défensivement, ça ne change pas. Il demande à peu près les mêmes choses. C'est d'être la sécurité de la défense. Ne pas être trop éparpillé sur le terrain. Être bien devant la défense pour pouvoir ratisser les ballons, pour pouvoir anticiper. Quand tu es en six, tu es un peu la sécurité des défenseurs. Si tu es un peu partout, c'est facile de pouvoir trouver les milieux offensifs pour les adversaires. Donc défensivement il faut bien rester bien devant la défense, essayer de bien lire entre les lignes pour pouvoir anticiper les passes et gratter des ballons. Offensivement c'est de jouer un maximum vers l'avant.

Le coach veut qu'on joue au maximum vers l'avant, avec le moins de touches. Pour les projections, même quand on se projette, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui reste à la sécurité."