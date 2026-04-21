Décisif lors de la remontée historique de l'ASSE en Ligue 1 il y a deux ans, Irvin Cardona traverse une période noire. Face à Bastia, l'ailier droit stéphanois a livré une prestation fantomatique, sanctionnée par une note de 2/10 par Peuple Vert. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, et ils inquiètent.

Irvin Cardona face à Bastia : une prestation indigente en Ligue 2

53 minutes. C'est le temps qu'il aura fallu à son entraîneur pour sortir Irvin Cardona du terrain face à Bastia. En un peu moins d'une heure de jeu, l'ailier droit de l'AS Saint-Étienne n'aura quasiment rien produit d'utile. Zéro tir. Aucune tentative vers le but adverse en 53 minutes de jeu, c'est le symbole le plus cruel d'une performance à oublier.

Sur le plan technique, le bilan est tout aussi préoccupant. Seulement 37 ballons touchés, un taux de passes réussies catastrophique de 56%, et 2 centres ratés sur 3 tentatives. Pour un ailier dont le rôle est précisément de déborder, centrer et créer du danger, ces statistiques sont difficiles à défendre.

Des stats qui cachent quand même quelques points positifs

Il serait injuste de noircir totalement le tableau. Il a essayé et sans tricher dans son comportement, mais le rendu est largement insuffisant pour peser sur une rencontre à ce niveau.

Le problème, c'est que ces dernières sorties ne sont pas au niveau : un ailier offensif doit tirer, doit centrer, doit faire mal. Et sur ces deux axes fondamentaux, Cardona a été inexistant face à Bastia.

Cardona méconnaissable, loin du héros de la remontée en Ligue 1

Ce qui rend ce constat encore plus douloureux, c'est le souvenir encore vivace de ce que Cardona a été. Il y a deux ans, lors de la remontée historique de l'ASSE en Ligue 1, l'ailier était l'un des hommes forts du collectif stéphanois. Décisif, tranchant, capable de faire la différence dans les moments importants, il était le chouchou d'une Maison Verte en ébullition.

Longtemps un point fort, sa connexion avec Lucas Stassin est devenu plus rare ces dernières semaines.

Aujourd'hui, ce joueur-là semble loin. Les dernières semaines de Cardona sont à l'image de cette prestation face à Bastia : ternes, sans relief, inquiétantes. La confiance semble avoir déserté son jeu, et avec elle, cette capacité à prendre des risques et à éliminer son adversaire direct qui faisait sa force. Une crise de confiance qui arrive au plus mauvais moment.

L'ASSE peut-elle se permettre un Cardona hors du coup en fin de saison ?

La question mérite d'être posée. Dans un contexte où Saint-Étienne doit batailler pour monter en Ligue 1, avoir un ailier titulaire aussi peu influent est un vrai problème. D'autant plus que l'ASSE ne dispose pas d'autres options satisfaisantes. L'entrée de Joshua Duffus n'a pas été au niveau à Bastia. L'entraîneur stéphanois devra trancher : continuer à faire confiance à un joueur en manque de confiance, ou se tourner vers d'autres solutions sur ce côté droit ? Repositionné Augustine Boakye ? Pas la tendance.

Irvin Cardona a largement les qualités pour se relever. Son passé à l'ASSE le prouve. Mais le temps presse, et les performances comme celle livrée face à Bastia ne peuvent plus durer. Les Verts ont besoin de sa vitesse, de son audace et sa précision face aux buts. Il reste 3 journées en Ligue 2. Le moment ou jamais.

Source : Données statistiques match ASSE – Bastia