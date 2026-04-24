Pour ce dernier vendredi de compétition en Ligue 2, Cinq rencontres étaient au programme. L’occasion pour certains prétendants aux playoffs et au maintien d’essayer de se rapprocher de leur objectif. Résumé et résultats des premiers matchs de la 32ᵉ journée.

À trois journées de la fin, l’objectif des playoffs pour Annecy et Pau semblait un peu lointain. Au Parc des Sports, le perdant avait de grandes chances de dire adieu à une potentielle place dans le top cinq de Ligue 2. Le vainqueur quant à lui pouvait rester un outsider crédible.

Juste au-dessus, Montpellier avait l’occasion de rester au contact. Sur la pelouse de la lanterne rouge amiénoise, la victoire était impérative pour le MHSC. Avec quatre points de retard sur Laval, barragiste, Amiens devait aussi gagner pour ne pas se rapprocher encore plus du National.

Vainqueurs de l’ASSE la semaine dernière, Bastia s’est relancé dans la course au maintien en Ligue 2. Les corses ont cependant quatre points de retard sur Laval et devaient absolument enchaîner à Clermont, qui pouvait potentiellement s’assurer de ne pas terminer parmi les deux relégués en cas de succès.

La lutte pour le top cinq de Ligue 2 s’intensifie

Avec quatre matchs de suite sans perdre, Laval s’est donné le droit de croire à un maintien direct. Avant d'accueillir Rodez, les Tangos comptaient deux points de retard sur Nancy et Clermont et pouvaient provisoirement quitter la place de barragiste. En face, Rodez coulait poursuivre sa folle série pour espérer entrer dans le top cinq de Ligue 2.

La lutte avec le Red Star et Reims s’annonce acharnée jusqu’au bout. Ce vendredi soir, les franciliens recevaient Guingamp à Bauer. Une semaine après sa défaite face aux rémois, le Red Star comptait le même nombre de points que Rodez et seulement un but de plus au goal-average.

Résumé des rencontres

Amiens - Montpellier : 0-1 (match arrêté : 89e minutes)

A. Gueguin (18e) côté Montpellier

Annecy - Pau : 5-1

E. Salles (15e csc), M. S Dion (23e, 36e), A. Kashi (49e), A. Gomes (64e) côté Annecy ; T. Pouilly (88e) côté Pau.

Clermont - Bastia : 1-1

S. Sow (28e), A. Ackra (47e carton rouge) côté Clermont ; M. Merghem (75e carton rouge), A. Zaouai (91e) côté Bastia.

Laval - Rodez : 0-0

Red Star - Guingamp : 3-2

D. Durand (34e), J. Ikanga (35e), R. Hachem (43e) côté Red Star ; L. Mafouta (6e, 70e s.p) côté Guingamp

Classement provisoire de Ligue 2 - Journée 32