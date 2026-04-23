ASSE : La semaine dernière, Philippe Montanier lui souhaitait un joyeux anniversaire en conférence de presse et annonçait son retour imminent au centre d'entraînement. C'est désormais chose faite. Nadir El-Jamali est de retour à l'Étrat cette semaine, où il a entamé sa rééducation avec les kinésithérapeutes du club. Une bonne nouvelle pour un jeune milieu offensif qui avait su saisir sa chance en première partie de saison.

Montanier lui avait réservé une pensée en conférence de presse

La semaine dernière, Philippe Montanier (ASSE) avait pris le soin de mentionner El-Jamali lors de sa conférence de presse, avec une touche d'humanité appréciable. « Une pensée pour Nadir El-Jamali, dont l'anniversaire tombe ce vendredi et qui revient nous voir la semaine prochaine. Il revient nous voir la semaine prochaine. On est en contact permanent avec lui, le kiné etc... Il était content. Ça évolue bien, mais il est content aussi de revoir ses copains la semaine prochaine. »

Des mots simples qui illustrent l'attachement du staff de l'ASSE envers le joueur et le suivi permanent dont il bénéficie malgré son absence prolongée. Le message du coach avait également valeur de signal positif : El-Jamali allait mieux, et son retour au club était imminent.

El-Jamali : De retour à l'Étrat, une rééducation qui commence

Cette semaine, le jeune milieu offensif a donc franchi le pas. Il est de retour au centre d'entraînement de l'Étrat et a entamé sa rééducation avec les kinés de l'ASSE. Un retour symboliquement fort pour un joueur qui avait quitté le groupe sur blessure et qui retrouve enfin l'environnement qu'il connaît par coeur.

Soyons clairs : un retour sur les terrains cette saison est évidemment exclu. El-Jamali prépare la saison prochaine, pas le sprint final de l'ASSE. Mais l'essentiel est ailleurs : le processus de guérison est enclenché, le joueur est entouré par le staff médical du club, et la dynamique est positive.

ASSE : Un joueur qui avait su saisir sa chance

Ce retour à l'Étrat rappelle qu'El-Jamali avait été précieux en première partie de saison. Profitant des absences dans l'effectif stéphanois, le jeune milieu offensif avait su tirer son épingle du jeu avec des prestations convaincantes qui lui avaient valu la confiance d'Eirik Horneland. L'ancien entraîneur de l'ASSE appréciait son profil et ses qualités techniques, et El-Jamali avait répondu présent quand on avait fait appel à lui.

C'est précisément ce potentiel entrevu en début de saison qui rend ce retour aussi attendu. L'ASSE tient là un joueur capable de peser sur le jeu offensif des Verts en intégrant la rotation. Sa rééducation est la première étape d'un chemin qui devrait le mener vers un rôle plus important la saison prochaine, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2.

Bonne rééducation, Nadir.

Source : asse.fr