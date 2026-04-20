Revenu de blessure après deux mois d'absence, Mahmoud Jaber semblait relancer sa saison stéphanoise. Mais le milieu de terrain israélien a ressenti une gêne aux adducteurs lors de la rencontre face à Bastia. Une nouvelle incertitude qui tombe au pire moment, à quelques jours d'un choc crucial contre le leader troyen.

Jaber épargné face à Bastia

Présent dans le groupe face à Bastia, Mahmoud Jaber n'est pas entré en jeu. Une absence remarquée, tant les Verts ont manqué d'impact et de précision dans l'entrejeu au cours de cette rencontre. Selon nos informations, le joueur a ressenti une gêne aux adducteurs. De quoi pousser le staff à ne pas prendre de risque en le ménageant.

Simple précaution ou blessure plus sérieuse ? Il est encore trop tôt pour le dire. Son statut pour le choc de samedi face au leader troyen reste pour l'heure incertain. Ce sera l'un des dossiers médicaux à suivre de très près en cette semaine décisive.

Un retour prometteur après deux mois d'absence

Absent depuis le déplacement à Reims le 24 janvier dernier, Jaber avait pourtant réussi un retour encourageant ces dernières semaines. Entré en jeu face à Dunkerque, il s'était immédiatement montré précieux en récupérant le ballon qui a permis à Zuriko Davitashvili d'inscrire le but victorieux de l'ASSE. Un impact immédiat, caractéristique d'un joueur capable de peser sur une rencontre en quelques minutes seulement.

Depuis son arrivée l'été dernier, Jaber a disputé 19 matchs sous le maillot Vert, pour un but, 3 passes décisives et un apport réel au milieu de terrain. Des chiffres qui ne reflètent pas entièrement son influence sur le jeu stéphanois, tant sa capacité à récupérer des ballons et à donner du rythme à l'entrejeu des Verts est précieuse.

ASSE – Troyes et la fin de saison : l'ASSE a besoin de Jaber

L'enjeu est immense. Avec trois matchs de Ligue 2 à disputer pour boucler la saison, dont la réception de Troyes samedi à Geoffroy-Guichard, l'ASSE ne peut pas se permettre de perdre l'un de ses éléments les plus équilibrants au milieu. Son absence face à Bastia a déjà montré les limites d'un entrejeu stéphanois moins solide sans lui.

Mahmoud Jaber sera-t-il disponible samedi ? Le staff soignera et évaluera la situation au fil des jours. Une chose est sûre : dans la course au titre ou au maintien dans l'élite de la Ligue 2, chaque match compte, et chaque joueur aussi.

En quoi son absence serait un coup dur pour l'ASSE ? Les chiffres parlent...