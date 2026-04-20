Victime d’une faute grossière, Paul Eymard voit sa saison s’arrêter brutalement après une blessure survenue avec la réserve de l’ASSE. Un coup dur pour le jeune stéphanois.

Le week-end a été marqué par une très mauvaise nouvelle du côté de l’ASSE. Aligné avec l’équipe réserve face à Jura Sud (0-0), Paul Eymard n’aura passé qu’un quart d’heure sur la pelouse. En cause, un tacle d’une rare violence qui a immédiatement contraint le joueur à quitter ses partenaires. Rapidement pris en charge, le diagnostic est tombé : fracture du tibia. Une blessure lourde qui nécessite une intervention chirurgicale et met fin à sa saison. Pour le jeune stéphanois, la progression est brutalement stoppée, alors qu’il cherchait à enchaîner du temps de jeu avec la réserve.

Une blessure grave pour Eymard

Les images de l’action ont rapidement suscité l’inquiétude. Le choc, particulièrement appuyé, n’a laissé aucune chance à Paul Eymard. En difficulté pour marcher à sa sortie, le joueur a été conduit pour des examens médicaux approfondis. Ces derniers ont confirmé la gravité de la blessure. Une fracture du tibia implique généralement plusieurs mois d’absence, entre opération, immobilisation et rééducation.

Du côté du staff stéphanois, c’est évidemment la prudence qui domine. L’objectif sera désormais d’accompagner au mieux le joueur dans sa convalescence. À son âge, la priorité reste de revenir dans les meilleures conditions, sans brûler les étapes. Cette blessure intervient dans un moment clé de sa progression, alors qu’il tentait de se rapprocher du groupe professionnel dirigé par Philippe Montanier.

ASSE : Une fin de saison prématurée

Ce coup dur met un terme immédiat à l’exercice 2025-2026 du jeune joueur. Une situation toujours difficile à encaisser, notamment pour un élément en pleine construction. Le groupe réserve perd également un joueur important pour la fin de saison, dans une période où chaque match compte dans la quête du maintien.

L’ensemble de la rédaction s'unit pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Une chose est certaine : la priorité est désormais ailleurs. Paul Eymard va devoir se concentrer sur sa guérison, avec l’espoir de revenir encore plus fort.