L’ASSE accueille l’USLD au Stade Geoffroy-Guichard, ce samedi soir. Lors de cette 30ᵉ journée de Ligue 2, les Verts doivent impérativement renouer avec le succès, une semaine après un nul frustrant à Nancy (1-1). Voici les onze joueurs que devrait choisir Philippe Montanier pour cette rencontre.

Si le changement de système avait particulièrement réussi aux Verts face à Annecy, il n’a pas eu le même effet à Nancy. Très vite, les Lorrains ont mis en lumière les failles du 3-4-3 stéphanois en transition.

L’ASNL a rapidement ouvert la marque en profitant des espaces laissés dans l'arrière-garde de l’ASSE. À la pause, Philippe Montanier a alors revu son animation pour repasser à quatre défenseurs. Un système qu’il devrait réintroduire ce soir face à Dunkerque.

L’ASSE retrouve son capitaine

Philippe Montanier a annoncé plusieurs bonnes nouvelles en conférence de presse, ce jeudi. Alors qu’il n’a toujours pas pu intégrer Mahmoud Jaber à son groupe depuis son arrivée, le Normand peut enfin compter sur le milieu israélien, qui est apte pour cette affiche.

Il en est de même pour Maxime Bernauer. Le défenseur recruté définitivement par l’ASSE, cet été, est apte pour la première fois depuis son opération du ménisque, début janvier. L’ancien Manceau a pu rejouer avec la réserve avant d’envisager de connaître ses premières minutes sous les ordres de Philippe Montanier ce week-end.

Joao Ferreira a aussi repris totalement avec le groupe. Le latéral portugais est disponible pour cette affiche.

L’ancien entraîneur du RC Lens va également retrouver son capitaine ce samedi. Touché face au Red Star, début mars, Gautier Larsonneur a manqué plusieurs semaines de compétition. De retour dans le groupe à Nancy, l’ancien Brestois n’était pas à 100 % selon son coach. Ce soir, face à Dunkerque, il pourra récupérer sa place ainsi que son brassard de capitaine.

Autre bonne nouvelle, Kévin Pédro est apte à jouer ce match. Sorti sur civière à Nancy, le jeune joueur formé à l’ASSE a récupéré du choc qu’il a subi et pourra tenir sa place.

Seuls Florian Tardieu et Nadir El Jamali sont toujours inaptes à retrouver la compétition. Le premier cité a pu reprendre la course en milieu de semaine, tandis que le second est toujours éloigné des terrains.

Larsonneur de retour, la défense à quatre aussi

Brice Maubleu a pu prolonger le plaisir le week-end dernier à Nancy. Titulaire pour la troisième fois consécutive, l’ancien Grenoblois a encaissé son premier et dernier but de son intérim dans la cage de l’ASSE.

Après avoir fait son retour dans le groupe, Gautier Larsonneur est apte à retrouver la compétition et va reprendre sa place et son brassard ce soir face à Dunkerque.

Le portier breton devrait retrouver la même ligne défensive que celle alignée lors de sa dernière partie. Si Philippe Montanier a changé de système durant l’absence de son numéro 30, il devrait revenir à une défense à quatre ce samedi. Kévin Pédro devrait enchaîner et retrouver le poste de latéral droit.

La charnière centrale de l’ASSE devrait une nouvelle fois être composée de Julien Le Cardinal et de Mickaël Nadé. Tandis que Ben Old, qui avait joué ses premières minutes en tant que latéral gauche à Dunkerque, devrait débuter dans cette même position lors du match retour.

Moueffek retrouve une place dans l’entrejeu de l’ASSE

Devant la défense, le milieu stéphanois va retrouver trois joueurs axiaux. Abdoulaye Kanté devrait enchaîner une huitième titularisation consécutive.

Philippe Montanier devrait renouveler sa confiance à Augustine Boakye pour cette partie. L’ancien coach du Stade Rennais devrait également permettre à Aïmen Moueffek de connaître sa première titularisation depuis début février dernier. Le Marocain n’a plus débuté depuis le succès 1-0 face à Montpellier pour la première de l’entraîneur de l’ASSE.

Un trio offensif qui enchaîne

Passeur décisif à Annecy, Irvin Cardona devrait une nouvelle fois occuper l’aile droite de l’attaque de l’ASSE. Le Maltais devrait alors connaître sa huitième cape consécutive.

À l’opposé, Zuriko Davitashvili devrait aussi pouvoir enchaîner. Le Géorgien devrait avoir à cœur de se racheter après son penalty manqué en fin de premier acte à Nancy. Un fait de jeu qui aurait pu coûter très cher aux Verts.

Heureusement, Lucas Stassin a limité la casse en toute fin de partie en arrachant l’égalisation. Auteur de son cinquième but en autant de rencontres, le Belge confirme match après match qu’il est de retour au niveau auquel on l’attend. Il devrait une nouvelle fois occuper la pointe de l’attaque de l’ASSE, ce samedi soir.