C’est un petit séisme à quelques semaines de la Coupe du monde. Le Ghana a décidé de se séparer de son sélectionneur Otto Addo après une série noire et une quatrième défaite consécutive. Une décision forte, qui ouvre la porte à une recomposition totale des Black Stars… et potentiellement à de nouvelles têtes. Parmi elles, deux joueurs de l’AS Saint-Étienne (ASSE) pourraient bien tirer leur épingle du jeu : Augustine Boakye et Ebenezer Annan.

Si Ebenezer Annan et Augustine Boakye avaient besoin d'une motivation supplémentaire en cette fin de saison, elle est toute trouvée. Les deux stéphanois pourraient avoir l'occasion de gratter une place pour le prochain Mondial.

Boakye, la carte offensive oubliée

Auteur d’une saison pleine avec l’ASSE, Augustine Boakye s’impose comme l’un des hommes forts du collectif stéphanois. Avec 25 matchs, 5 buts et 7 passes décisives, le Ghanéen a franchi un cap.

Polyvalent, capable d’évoluer sur les ailes, en numéro 10 ou comme relayeur, il est aujourd’hui au cœur du jeu des Verts. Sa capacité à créer, accélérer et faire des différences balle au pied en fait un profil moderne et précieux.

Et pourtant, il n’a pas été appelé lors du dernier rassemblement.

Si Augustine Boakye rayonne en Ligue 2, c'est aussi grace à un corps qui lui permet de s'exprimer pleinement. Physiquement, Boakye va mieux. Et ça se constate sur le terrain.

De son côté, Ebenezer Annan a vu sa dynamique freinée. La faute à une blessure à la cheville et à un temps de jeu réduit ces dernières semaines.

Mais il dispose de certaines qualités : volume de jeu, capacité à se projeter et activité dans les phases offensives. Un profil qui peut correspondre aux besoins d’une sélection en reconstruction.

Une opportunité à saisir

Le départ d’Otto Addo change totalement la donne. Nouveau sélectionneur, nouvelles idées, nouvelle hiérarchie. Les compteurs sont remis à zéro.

Dans ce contexte, les performances en club vont peser plus que jamais. Et Boakye, au vu de sa saison, coche de nombreuses cases. Presque une anomalie de ne pas le voir sélectionné avec les BlackStar.

Le timing parfait pour Boakye et Annan

À dix semaines du Mondial, le Ghana doit rapidement trouver une nouvelle direction. Et dans l’urgence, certains profils pourraient émerger.

Pour les deux Stéphanois, l’opportunité est réelle.

Boakye peut s’imposer comme l'invité de dernière minute.

Annan peut relancer sa dynamique.

Une chose est sûre : le changement de sélectionneur pourrait bien rebattre totalement les cartes… et offrir une chance inespérée aux Verts. Plus qu'à performer... avec l'ASSE.

Source : Fédération du Ghana