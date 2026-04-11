Quel système de jeu Philippe Montanier (ASSE) va-t-il choisir samedi soir face à Dunkerque ? Le technicien stéphanois a prouvé cette saison qu'il aimait surprendre. Entre fidélité au 4-3-3 et audace du 3-4-3, le suspense reste entier avant le coup d'envoi.

Depuis son arrivée sur le banc de l'ASSE, Philippe Montanier a d'abord choisi la continuité. Pas de révolution, pas de chamboulement. Le coach des Verts a conservé le 4-3-3 installé par ses prédécesseurs Eirik Horneland et Olivier Dall'Oglio. Un choix pragmatique, rapidement récompensé par une belle série de victoires consécutives, stoppée seulement par le nul à Grenoble (1-1).

Le 3-4-3, une révolution qui a tout changé

C'est après cette contre-performance à Grenoble que Montanier a frappé fort. Non pleinement satisfait de ses options au milieu de terrain, le tacticien stéphanois a surpris tout le monde en passant à un 3-4-3 pour la réception d'Annecy. Le résultat a été immédiat et impressionnant : une victoire 4-0 sans accroc, une performance qui aurait même pu être encore plus large. Une leçon de football qui a fait parler bien au-delà des frontières de la Ligue 2.

Puis la trêve internationale est arrivée, coupant dans l'élan des Verts au pire moment. Au retour, Montanier a appliqué l'adage classique : on ne change pas une équipe qui gagne. Le 3-4-3 est reconduit. Mais cette fois, les automatismes ne sont pas au rendez-vous pour l'ASSE. Les Verts débutent mal, encaissent rapidement et semblent moins fluides, moins tranchants. Il faudra attendre la 97e minute et un Lucas Stassin bien servi par Cardona pour arracher un point précieux. Un nul vécu comme un soulagement plus que comme une satisfaction.

4-3-3 ou 3-4-3 : les atouts de chaque système

Les deux dispositifs ont leurs vertus, et Montanier le sait mieux que quiconque.

Le 4-3-3 offre avant tout un équilibre structurel rassurant. Avec quatre défenseurs, les Verts couvrent mieux les couloirs et limitent l'exposition défensive face aux équipes qui aiment déborder. Le milieu à trois éléments permet de contrôler le jeu, de récupérer proprement et de faire circuler le ballon avec fluidité. C'est un système que le groupe maîtrise depuis plusieurs mois, avec des automatismes bien rodés. Face à Dunkerque, qui évolue dans ce même 4-3-3, le miroir tactique permet d'imposer des duels directs sur tout le terrain et d'annuler les points forts adverses.

Le 3-4-3, lui, est une arme offensive redoutable. Avec trois attaquants et deux pistons qui montent haut sur les côtés, l'ASSE gagne en densité offensive et en largeur. La face à Annecy l'a démontré : ce système génère plus de situations de but, crée davantage de surnombres dans le dernier tiers et permet aux ailiers de combiner en triangle avec le numéro 9. En revanche, il exige une discipline collective sans faille et une prise de risque assumée défensivement, ce qui peut coûter cher face à des équipes rapides en transition.

ASSE : Deux options, un technicien imprévisible

Philippe Montanier dispose désormais de deux systèmes clairement établis à l'ASSE. Et il assume pleinement cette double casquette tactique. Le coach des Verts ne s'en cache pas : il aime adapter sa stratégie en fonction de la forme du moment, des adversaires, et des ressources disponibles dans son groupe. L'imprévisibilité est une arme. Volontaire. Revendiquée.

Face à Dunkerque, le contexte est particulier. L'entraîneur espagnol Albert Sanchez installe un 4-3-3 classique, relativement figé dans ses principes, peu enclin aux variations. Un système lisible, que les Verts ont les moyens de déchiffrer et d'attaquer. La question est de savoir avec quelle configuration Montanier choisira de le faire.

ASSE - USLD : Le 4-3-3 tient la corde

Selon nos informations, c'est le 4-3-3 qui tient la corde à l'heure actuelle pour cette rencontre. Un choix de miroir face à un adversaire qui évolue dans le même dispositif, permettant d'imposer des duels directs et de verrouiller les couloirs. Mais avec Montanier, rien n'est jamais figé avant le coup d'envoi.

La confirmation officielle est attendue ce samedi soir à 19 heures, à l'annonce des compositions. Rendez-vous à cette heure-là sur Peuple-Vert.fr pour suivre le onze de départ des Verts en direct.