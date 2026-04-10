À l’approche d’accueillir l’USLD pour la 30ᵉ journée de Ligue 2, ce samedi, l'entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier s’est présenté devant les médias. L'occasion de faire le point sur la situation de Gautier Larsonneur. Extraits.

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Gautier Larsonneur était sur le banc, il démarra le match à Dunkerque. C'est notre gardien numéro un, notre capitaine. Il a fait une très bonne semaine aussi d'entraînement. On récupère toutes nos forces vives. [...]

Maubleu préféré à Larsonneur à Nancy ? Oui, il y avait une dynamique. Gautier était bien, mais il avait fait une semaine, je dirais, pas à 100 %. J'ai voulu qu'il soit sur le banc parce que son rôle de capitaine est important. Et puis, il a été dans le vestiaire avant et après. Si on avait eu un souci avec Brice, même un Gautier à 80 %, je préfère qu'un jeune comme Isiaka (Touré), qui a montré beaucoup de qualité, mais qui a beaucoup moins d'expérience."

Un nul injuste à Nancy ?

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Quand on joue à l'extérieur, que l'équipe adverse ait quelques situations, ce n'est pas non plus anormal. C'est une équipe qui a des qualités et Pablo Correa sait bien coacher son équipe. On a eu des situations à l'extérieur. On en a connu des pires à Pau, Guingamp, ou même à Grenoble. C'est peut-être un des matchs où on a concédé le moins d'occasions, mais il faut reconnaître que Nancy a été très efficace.

Pourquoi des changements à la mi-temps ? Pour redonner une autre dynamique. On fait 30 minutes plutôt lentes. Dernier quart d'heure de la première mi-temps, à l'image du penalty qu'on obtient, on a monté d'un cran et on a continué en deuxième mi-temps. Les changements étaient pour amener une autre dynamique, une autre animation. Ça a failli payer, mais pas complètement."

Le devoir d'exemplarité dicté par Ancelotti

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Quand un joueur ne joue pas le jeu ? On le sent très bien. La solution, c'est de recadrer le joueur. Mais je vous avoue qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas à Saint-Étienne, tout le monde est investi. Je suis très satisfait de l'implication de tout le monde. Il y a une phrase d'Ancelotti qui est très intéressante : tous les sentiments sont acceptables, mais tous les comportements ne le sont pas. On comprend, on accepte qu'il y ait de la frustration, de la déception, mais les comportements… ce sont des professionnels, ils doivent toujours être exemplaires."

Montanier à l'écoute de ses joueurs

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Quand je suis arrivé, une des premières phrases, c'était de dire : si quelqu'un a un souci, ma porte est toujours ouverte. Je suis toujours prêt à écouter. J'ai besoin d'écouter le retour des joueurs. Et après, mon rôle, c'est aussi de prendre des décisions et de choisir. De toute manière, sur 25 joueurs, il y en a toujours une grande partie qui sera mécontente, et c'est normal parce que ce sont des compétiteurs."

ASSE : Chacun doit se tenir prêt

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “La déception avec la concurrence ? Il faut en être conscient, la communication et la relation avec ceux qui jouent moins sont importantes parce qu'on s'aperçoit que, malgré leur désir, ils ont le droit d'être déçus et frustrés. Je l'ai connu puisque j'étais joueur. Par contre, il faut qu'ils arrivent à maintenir une concentration, une implication dans l'entraînement. Car le jour où la porte s'ouvre, il faut qu'ils soient prêts. Ça a été le cas pour Brice Maubleu ou Dennis Appiah. On est dans le management, dans la compréhension. Je sais ce que c'est, c'est frustrant, c'est décevant, mais ça fait partie du métier. Dans tout groupe, il y en a toujours 20 à 25 pros. Il n'y a que 11 qui démarrent, donc il y a toujours 14 déçus. Le plus important, c'est qu'ils continuent à bien s'entraîner et se dire : si jamais la porte s'ouvre, je serai prêt. Notre rôle avec le staff, c'est de maintenir cet état d'esprit. Aujourd'hui, ce sont peut-être les joueurs qui jouent moins qui vont être aussi importants que les autres en fin de saison. Tout le monde va être important."

ASSE : Vigilance à l'entraînement

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “La dynamique doit être entretenue chaque jour à l'entraînement. Après, les joueurs sont des pros, donc ce n'est pas une situation qui est nouvelle pour eux. Ils savent, quand ils rentrent dans un groupe pro, que personne n'est sûr d'être titulaire tout le temps. Mais en général, c'est leur travail. Il y a de la frustration, mais ils arrivent très bien à la gérer. Et moi, je suis plutôt, vous avez pu le voir, satisfait de l'implication de tous. Et on a pu le voir à la mi-temps de Nancy. J'ai apprécié l'apport des remplaçants."