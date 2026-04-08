Touché au mollet depuis plusieurs semaines, Florian Tardieu pourrait ne pas rejouer avec les Verts cette saison. Le milieu passé par Sochaux a pourtant franchi une nouvelle étape dans sa phase de reprise. Le numéro dix de l’ASSE a repris la course ce mercredi.

Indéboulonnable du onze des Verts en début de saison, Florian Tardieu avait débuté l’intégralité des 21 matchs dirigés par Eirik Horneland en Ligue 2 cette saison. Le milieu, débarqué de Troyes à l’été 2023 s’est ensuite blessé au genou et a manqué les premières rencontres sous les ordres de Philippe Montanier.

Entré en jeu, fin février, face à Laval, Florian Tardieu avait retrouvé une place de titulaire la semaine suivante à Pau. Après avoir disputé l’intégralité de la rencontre (remportée 3-0 par les Verts), il semblait avoir retrouvé sa place dans le onze.

Malheureusement, le milieu stéphanois s’est à nouveau blessé début mars et est éloigné des terrains depuis. L’ASSE n’a pas pu compter sur le joueur de champ le plus âgé de son effectif lors des quatre dernières échéances.

Tardieu reprend la course

Dans l’Inside publié sur la chaîne Youtube de l’ASSE ce mardi, Florian Tardieu évoquait sa blessure : “On essaie de revenir au plus vite, mais ça prend du temps... Personnellement, si ça ne tenait qu’à moi, je serais déjà sur le terrain, mais d’après l’avis médical, il ne faut pas prendre de risques, alors...Maintenant, on est revenus pour le sprint final avec les copains. On va les accompagner, même si ça sera en dehors des terrains peut-être…”

Des mots qui semblaient annoncer une absence du groupe jusqu’à la fin de la saison. Cependant, Florian Tardieu a pu reprendre la course, ce mercredi. De quoi espérer revenir sur les pelouses de Ligue 2 avant le terme de l’exercice, même si la probabilité reste faible.

L’aventure entre Tardieu et l’ASSE touche à sa fin ?

Blessé depuis début mars, Florian Tardieu n’a plus joué depuis le 28 février, à Pau. L’ancien capitaine de l'ESTAC arrive en fin de contrat en juin et une prolongation n'est pas d’actualité.

Le milieu qui fêtera ses 34 ans, le 22 avril prochain, pourrait avoir disputé ses dernières minutes en Vert lors du succès 3-0 au Nouste Camp, s’il venait à ne pas rejouer cette saison en Ligue 2.