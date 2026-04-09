Face aux questions des journalistes du Progrès, Philippe Montanier s'est livré à un question réponse. L'occasion de mieux connaitre les goûts de l'entraineur de l'ASSE.

Philippe Montanier, entraineur de l'ASSE : "J'aime bien les romans. J'aime bien aussi tout ce qui touche à la philosophies, au management. Michel Bussi avait fait un livre, un de ses premiers (Ndlr : "Nympéas Noirs"), ça se passe en Normandie. Et à Vernon, la ville ou je suis né, où habitait la grand-mère. Il parle du commissariat rue Potard, et ma grand-mère habitait rue Potard. C'est marrant quand vous lisez des livres et qu'il y a des références sur des endroits que vous avez connus."

Mon style de musique ? "J'essaie de m'ouvrir aux nouvelles musiques. Angèle, j'adore. Billie Eilish, la Californienne. Moi, j'ai grandit avec le rock et la funk. Le rap, ce n'est pas ma culture. J'essaye d'écouter de la musique classique en voiture de temps en temps. Je trouve que ça me calme mais ce n'est pas ma culture. Donc c'est des choses que j'apprécie moins. Je ne dis pas que c'est pas bien."

Montanier fait attention à sa ligne

Philippe Montanier, entraineur de l'ASSE : "Mes séries favorites ? "J'ai été surpris d'apprécier Game of Thrones. Il y a eu de belles fictions françaises aussi : Le bureau des Légendes, Engrenages...

Un plat préféré ? Je suis plutôt traditionnel. Bœuf Bourguignon. Blanquette de Veau...

Il faut quand même faire attention aussi à la ligne parce qu'il faut être aussi exemplaire devant les joueurs."

ASSE : Un amateur de vin sur le banc des Verts

Philippe Montanier, entraineur de l'ASSE : "Amateur de vin ? Oui ça fait 5-6 ans que j'ai un gros gros penchant pour les Côtes du Rhône, pour le Syrah. Et c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup, notamment les cépages. Finalement, je préfère aller chez le caviste et lui dire : "Voilà, pour ce soir, j'ai besoin de ça et ça." Par contre, j'ai des copains qui ont des bonnes caves donc je vais plutôt leur piquer dans leurs caves."

Source : Le Progrès