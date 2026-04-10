Ce vendredi, cinq matchs étaient au programme pour le début d’un nouveau week-end de compétition. Résumé et résultats des premières rencontres de la 30ᵉ journée de Ligue 2.

En milieu de tableau, Clermont et Grenoble ne sont pas à l’abri d’un retour des équipes engluées dans la lutte pour le maintien après leur nul 2-2, le week-end passé. Les auvergnats recevaient Nancy, qui a perdu deux points en toute fin de match, le week-end passé face à l’ASSE. Avant la rencontre, les deux équipes comptaient le même nombre de points.

De leur côté, les grenoblois étaient à Guingamp ce vendredi soir. Avec 39 points, les Bretons semblaient jouer leur dernière chance de croire encore aux playoffs en Ligue 2.

La lutte pour le maintien et le top cinq de Ligue 2 s'intensifie

Barragiste avec trois points d’avance sur la lanterne rouge bastiaise, Amiens devait renouer avec le succès ce vendredi soir face à des Palois, qui voient les playoffs s’échapper. Les Picards comptaient le même nombre de points que Laval avant le coup d’envoi de cette journée.

Les Lavallois espéraient faire tomber le Stade de Reims à Le-Basser. Vainqueurs de Grenoble, il y a trois semaines, les Tangos avaient alors signé leur premier succès à domicile cette saison. Face aux rémois, qui jouaient pour conserver leur place dans le top 5 de Ligue 2, Laval voulait enchaîner devant son public.

Enfin, Annecy et Montpellier, qui ont tous deux le top cinq en ligne de mire, s'affrontaient au Parc des Sports. Le vainqueur pouvait alors s’emparer de la sixième place avant la rencontre entre Rodez et Troyes, lundi soir.

Résumé des rencontres

Amiens - Pau FC : 0-1

Amiens : Siaka Bakayoko (Carton Rouge, 34') - Pau FC : Kyliane Dong (12')

Annecy - Montpellier : 0-0

Clermont - Nancy : 2-2

Clermont : Ivan M'Bahia (50'), Ilhan Fakili (54') - Nancy : Brandon Bokangu (21', 61')

Guingamp - Grenoble : 1-1

Guingamp : Louis Mafouta (65') - Genoble : Clément Vidal (16')

Laval - Reims 2-2

Laval : Mamadou Camara (18' Pen), William Bianda (63') - Reims : Mohamed Daramy (57' Pen), Mory Gbane (68')