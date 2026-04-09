Mahmoud Jaber s’apprête à faire son retour au moment clé de la saison. Un retour loin d’être anodin tant le milieu de terrain de l’ASSE pèse, chiffres à l’appui, sur l’équilibre des Verts. Analyse complète d’un profil devenu indispensable.

Il y a des absences qui passent inaperçues. Et d’autres qui déséquilibrent tout un collectif. Celle de Mahmoud Jaber appartient clairement à la seconde catégorie. Arrivé dans un anonymat relatif en provenance du Maccabi Haïfa l’été dernier, l’international israélien s’est rapidement imposé sans bruit dans l’entrejeu stéphanois. Pas une tête d’affiche. Mais rapidement, un point d’équilibre et un joueur qui fait mieux jouer les autres.

ASSE : une montée en puissance stoppée net

Pendant plusieurs semaines, Mahmoud Jaber a incarné ce que recherchait Eirik Horneland : de l’intensité, de la récupération, mais aussi de la projection. Ses performances s’enchaînent. Son influence grandit. Puis tout s’arrête.

Le 24 janvier, dès la 9e minute, il quitte ses partenaires sur blessure. Une sortie prématurée qui va marquer un tournant. Il revenait déjà tout juste de blessure après un mois de décembre entrecoupé où il avait tout de même brillant face à Nice en Coupe de France. Mais depuis le début de saison, Mahmoud Jaber c'est 18 matchs disputés et "seulement" 17 titularisations. Mais surtout 10 rencontres manquées. Un chiffre qui dit beaucoup. Car dans cette période, l’ASSE a dû se réinventer en bricolant.

Il aura fallu l’arrivée d’Abdoulaye Kanté et le repositionnement collectif orchestré par Philippe Montanier pour sécuriser l’entrejeu de l'ASSE. Mais elle n’a pas remplacé Jaber. Elle a compensé.

Un volume physique rare en Ligue 2

Ce qui frappe d’abord chez Mahmoud Jaber, c’est son activité. Les données sont claires (centiles DataScout) :

91 en vitesse maximale

91 en distance en sprint

78 en distance parcourue

Jaber court. Beaucoup. Dans une Ligue 2 où l’intensité est la marque de fabrique, cette capacité à répéter les efforts est précieuse. Il ferme les espaces. Il accompagne les transitions. Il couvre. Mais ce volume ne suffit pas à expliquer son importance.

Mahmoud Jaber, le chaînon manquant du jeu stéphanois

Là où Mahmoud Jaber change la donne, c’est dans l’utilisation du ballon. Défensivement, il est déjà très au-dessus de la moyenne :

100 en duels défensifs gagnés

98 en interceptions (PAdj)

Il récupère. Proprement. Souvent haut. Mais derrière, il essaye de bonifier les ballons récupérés.

100% de précision de passes

96 en passes progressives

96 en passes réceptionnées

Il oriente, accélère et tente souvent de casser des lignes. Dans un collectif parfois trop latéral, trop prévisible, Jaber apporte de la verticalité.

Une projection qui change le tempo

Une verticalité qui se confirme également dans les chiffres avec une capacité à se projeter :

96 en courses progressives

85 en xA (expected assists)

Ce ne sont pas des statistiques anecdotiques pour un milieu relayeur. Elles traduisent une vraie capacité à faire avancer le jeu. À se rendre utile dans les 30 derniers mètres. Jaber essaye toujours de dynamiser le jeu.

Abdoulaye Kanté – Mahmoud Jaber : un duo à fort potentiel

Le timing de son retour n’est pas neutre. Depuis cinq matchs, Abdoulaye Kanté s’est installé dans un rôle de sentinelle. Plus défensif, plus positionnel. Un vrai premier rideau devant la défense. Ce profil pourrait libérer Mahmoud Jaber. Moins contraint à la récupération pure, il pourrait évoluer plus haut. Se projeter davantage. Exploiter ses qualités de passe et de percussion. Sur le papier, la complémentarité est évidente : Kanté qui sécurise. Jaber qui se projette. Un duo capable de structurer le jeu stéphanois. Et surtout, de lui donner plus de variété.

Mahmoud Jaber, le facteur X du sprint final ?

Après plusieurs semaines de réathlétisation, Mahmoud Jaber se rapproche d’un retour. Et le contexte est clair. L’ASSE entre dans le moment décisif de sa saison. Dans ce type de configuration, Jaber pourrait bien être déterminant. Avec son retour, il devra apporter ses qualité à la récupération, dans la projection et dans l'équilibre de l'équipe. Les attentes seront réelles le concernant.

A l'aube du sprint final pourrait bien devenir la piècve du puzzle qui permettra à l'ASSE de livrer un premier match référence sous Montanier. Et, on l'espère, finir la saison en beauté.

Source : Datascout