L'ASSE a arraché le point du nul hier soir sur la pelouse de l'AS Nancy-Lorraine (1-1). Les Verts ont été en difficulté dans le jeu notamment en première mi-temps mais ont su égaliser au bout du temps additionnel, par l'intermédiaire de Lucas Stassin. L'attaquant belge de l'ASSE s'est justement exprimé en zone mixte.

Lucas Stassin au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : "Il y a de la déception forcément. On n'a pas montré le niveau qu'on doit afficher. On a quand même réussi à arracher un point, c'est le seul truc à retenir ce soir je pense. (...)

Quelles explications à ça ? C'est dur à dire. On a forcément une semaine compliquée avec le retour tardif des internationaux. Un peu de fatigue, un peu de mental mais voilà on veut pas s'en servir comme excuse. Il va très vite falloir réagir et essayer d'aller gagner la semaine prochaine à domicile. (...)

L'ASSE a "utilisé son joker", selon Stassin

Comme j'ai dit, en deuxième mi-temps on est revenu avec plus d'envie, plus d'agressivité dans les duels. Même si ce n'était pas parfait, on a réussi à être dominant donc on doit se servir de ça pour les prochaines fois. (...)

Mon premier rassemblement avec la Belgique A ? C'était une super expérience, ça a été et je dois me servir de ça pour la suite. Mais c'est passé et je dois me reconcentrer ici sur mon club, et aller chercher ce qu'on veut tous, c'est-à-dire la montée en Ligue 1. (...)

On n'a pas été à la hauteur. On a utilisé notre joker. Maintenant, il reste 5 finales et va falloir tout donner et surtout ne pas montrer le visage qu'on a montré aujourd'hui. (...)

Avec le voyage (la sélection se rassemblait aux Etats-Unis,ndlr), c'était un peu dur. Je ne me suis pas beaucoup entraîné et ça faisait un peu bizarre dans les jambes. Les premiers matchs quand on revient de trêve internationale sont toujours durs. Mais voilà j'ai joué tout le match et j'ai essayé de faire mon mieux, même si je sentais que j'avais un peu de manque d'entraînement. Je vais m'entraîner à fond la semaine prochaine et tout faire pour être à fond pour le match de samedi. (...)

On va pas être satisfait d'un point, surtout à Nancy. On veut monter et être premier, donc on n'est pas satisfait. On n'a même pas 4 points d'avance sur Le Mans car ils jouent lundi. On verra le classement. Mais il faut pas regarder les autres, il faut d'abord nous regarder dans la glace et voir ensuite où on en est."