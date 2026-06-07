Dans deux mois, le 08 août prochain, le championnat de Ligue 2 fera son retour. Actuellement en pleine période d'inter-saison, plusieurs clubs ne connaissent pas leur coach pour débuter le prochain exercice. Parmi eux, l'ASSE. Il faudra cependant se dêpecher pour ne pas prendre du retard à l'ouverture du mercato estival le 15 juin.

Les départs s'enchaînent ces derniers jours en Ligue 1... Parmi eux, Pierre Sage (Lens), Bruno Genesio (Lille), Christophe Pelissier (Auxerre), Olivier Pantaloni (Lorient)... La Ligue 2 n'échappe pas à cette tendance. Ainsi Gréogory Poirier ne sera plus au Red Star, Vahid a terminé sa carrière à Nantes. De son côté l'ASSE et Philippe Montanier ont décidé de ne pas prolonger l'aventure.

Plusieurs clubs de Ligue 2 à la recherche du coach idéal

Après sa descente en Ligue 2, le FC Nantes cherche son nouveau coach. Selon Ouest-France, ce dernier doit notamment avoir l'expérience du championnat de Ligue 2. Philippe Montanier a été sollicité, mais il n'a pas donné suite. Plusieurs autres profils ont également été étudiés. Certains se sont mêmes proposés comme Laurent Batlles et David Guion, mais, cela n'a pas abouti.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Autre prétendant à la montée, le Red Star se sépare de Grégory Poirier. Auteur d'une très belle saison, le club francilien a pris la 4e place de Ligue 2 BKT. En fin de contrat, Grégory Poirier évoquait dans un entretien accordé à l'Equipe les raisons de son départ. "Certaines aventures doivent se terminer de la plus belle des manières. Et il y a une envie d'avoir une évolution chez moi."

De son côté, Laval se sépare d'Olivier Frapolli. Arrivé en juillet 2019, il est resté sept ans au club. Cette saison, son équipe s'en est sortie en barrages en s'imposant contre Rouen. Son départ a été annoncé par le président du club de Ligue 2 il y a quelques jours. "On a dressé un bilan et on a pensé que c'était peut-être le moment de ne pas faire la saison de trop. Et on a pris la décision, sur ma proposition et je l'assume, de pouvoir passer à autre chose, et l'un et l'autre."

Du côté de l'ASSE, comme révélé ce samedi, l'aventure ne se poursuivra pas avec Philippe Montanier. Le club ligérien serait à la recherche de son successeur, il devrait s'agire dans coach étranger selon l'Equipe. Le club espère pouvoir trouver son successeur d'ici une dizaine de jours maximum.

Il faudra retrouver très rapidement son coach

Pour débuter au mieux la saison 2026-2027 de Ligue 2, ces différents clubs devront trouver rapidement leur coach. En effet, le debut du mercato est fixé au 15 juin. Les reprises des différentes équipes vont ensuite s'enchaîner (le 01 juillet pour l'ASSE), il faudra donc être rapidement prêt à passer à l'action pour construire les différents effectifs.

Avec les nombreux mouvements enregistrés, plusieurs coachs français et étrangers se retrouvent donc libre de tout contrat. Des opportunités à saisir pour l'ensemble des clubs de Ligue 2 et de Ligue 1.

Concurrent de l'ASSE en Ligue 2, le FC Metz a de son côté déjà trouvé son nouveau coach avec Luc Holtz, ancien coach du SV Waldhof Mannheim, club de D3 allemande.