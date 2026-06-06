Club de Ligue 2 pour l'exercice 2026-2027, le FC Nantes est actuellement à la recherche de son nouvel entraîneur. Un chantier immense pour un club qui espère rebondir rapidement. Il y a deux jours, Ouest-France nous indiquait que Philippe Montanier faisait partie des prétendants. Peu après, c'est un ancien coach de l'ASSE qui aurait proposé ses services.

Après le départ de Vahid, le FC Nantes espère trouver rapidement son nouveau coach. Un portrait-robot aurait même été dressé. Ce dernier doit connaître parfaitement le championnat de la Ligue 2. En plus de cela, il doit avoir déjà réussi des remontées en Ligue 1... un profil qui se fait rare aujourd'hui. Plusieurs noms ont ainsi été évoqués, comme Christophe Pelissier (libre depuis son départ d'Auxerre), Olivier Pantaloni... ou encore Philippe Montanier. Un poste que l'actuel coach des Verts (en fin de contrat le 30 juin) aurait refusé !

Si Nantes peine à trouver "son coach idéal", cela n'empêcherait pas certains entraîneurs de proposer leurs services.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Batlles prêt à rejoindre le FC Nantes ?

Coach stéphanois entre 2022 et 2023, Laurent Batlles a l'avantage de très bien connaître la Ligue 2. Si son bilan a été mitigé avec l'ASSE, il a parfaitement réussi sa saison 2020/2021 avec Troyes, en terminant champion avec 77 points. Intéressé par le projet nantais, il a ainsi sondé le club nantais selon les informations d'Emmanuel Merceron. Mais, selon le même journaliste, le FC Nantes n'aurait pas donné suite, tout comme pour David Guion.

Depuis son départ de Clermont en avril 2025, Laurent Batlles est libre de tout contrat. Dans les colonnes d'Ouest-France, il indiquait d'ailleurs la complexité du championnat de Ligue 2. "Le problème de ce championnat, c’est que ce n’est pas un championnat normal. En Ligue 1, quand vous mettez les moyens, vous êtes la plupart du temps en haut. En Ligue 2, il faut convaincre les joueurs de venir y jouer. C’est difficile de recruter ou de garder des joueurs, parce que tout le monde a l’ambition de jouer au plus haut niveau. "

Un nouveau projet en Ligue 2 ?

Il y a quelques mois, il annonçait d'ailleurs être à la recherche d'un nouveau projet. "Je recherche un projet, comme tout entraîneur qui a été licencié. Pour autant, je me rends compte que ce n’est pas si facile : d’abord parce qu’il n’y a pas beaucoup de postes, ensuite parce qu’avec le contexte financier actuel, les clubs hésitent à se séparer des entraîneurs en place."

Il semble cependant désormais presque être acté que son avenir ne s'écrira pas du côté du FC Nantes.

Le 1er marché a dit non (Pantaloni).

Le 2ème marché a dit non (Montanier).

On arrive tranquillement sur le 3ème marché (Der Zakarian, Laurey, Battles, Guion...). Le #FCNantes descend violemment de son nuage, bienvenue en Ligue 2. pic.twitter.com/QQHiiIOFve — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) June 4, 2026