Naoufan Mnemoi a conclu son aventure avec l'équipe de France U16 ce dimanche à l'occasion de la Dream Cup au Japon. Malgré un tournoi compliqué sur le plan collectif, le défenseur de l'ASSE repart avec une troisième place et l'ambition de retrouver rapidement les Bleuets chez les U17.

Après deux défaites face à l'Argentine (0-3) puis au Japon (1-3), l'équipe de France U16 a terminé son parcours à la Dream Cup sur une note plus positive. Opposés à la Côte d'Ivoire lors du match pour la troisième place, les jeunes Tricolores ont arraché la victoire aux tirs au but (2-2, 5-4 tab) ce dimanche à Fukushima.

Titulaire pour cette rencontre, Naoufan Mnemoi a une nouvelle fois été utilisé d'entrée par le sélectionneur français. Le jeune défenseur de l'AS Saint-Étienne, déjà présent dans le onze face à l'Argentine, a disputé une grande partie de la rencontre avant de céder sa place à la 84e minute.

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Naoufel Mnemoi termine son parcours en U16

Le tournoi japonais n'a pas été de tout repos pour le Stéphanois. Face à la Côte d'Ivoire, il a reçu un avertissement en première période, son deuxième carton jaune du tournoi. Malgré cela, il a tenu son rang dans une défense française souvent mise à contribution durant cette compétition relevée.

Cette rencontre marque surtout la fin d'un chapitre important pour le joueur formé à l'ASSE. Avec cette apparition, Naoufan Mnemoi boucle son parcours avec l'équipe de France U16. Le défenseur totalise désormais douze sélections sous le maillot tricolore dans cette catégorie.

Une expérience précieuse qui lui aura permis de se confronter à des adversaires de très haut niveau et de poursuivre sa progression au sein des sélections nationales françaises.

L'ASSE peut déjà regarder vers les U17

Pour Naoufan Mnemoi, l'objectif est désormais clairement identifié. Le Stéphanois espère convaincre les responsables fédéraux afin d'intégrer l'équipe de France U17 lors de la prochaine saison. Une étape logique pour l'un des jeunes talents les plus prometteurs du centre de formation stéphanois.

Avant de retrouver les terrains et les échéances internationales, le défenseur va pouvoir profiter d'une période de repos bien méritée. Après une saison dense entre l'ASSE et les rassemblements tricolores, ces vacances lui permettront de recharger les batteries avant d'aborder un nouvel exercice qui pourrait être déterminant dans sa jeune carrière.