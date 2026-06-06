L'aventure entre Philippe Montanier et l'AS Saint-Étienne est terminée. Arrivé avec l'objectif de ramener les Verts en Ligue 1, le technicien ne poursuivra pas sa mission dans le Forez. Le club stéphanois, maintenu en Ligue 2 après son échec en barrage, va désormais devoir ouvrir un nouveau chapitre.

L'AS Saint-Étienne et Philippe Montanier ont décidé de mettre un terme à leur collaboration. Sous contrat jusqu'à la fin du mois de juin, l'entraîneur ne prolongera pas l'aventure dans le Forez. Les discussions engagées entre les deux parties n'ont pas permis de trouver un accord pour poursuivre l'histoire commune selon les informations de la Voix des Verts confirmées par l'Equipe.

Cette séparation intervient dans un contexte particulièrement délicat pour le club stéphanois. Malgré une saison qui avait entretenu l'espoir d'un retour dans l'élite, les Verts ont finalement échoué au moment décisif. Opposée à Nice lors des barrages d'accession, l'ASSE n'a pas réussi à faire la différence. Après un match aller fermé (0-0), les Stéphanois ont lourdement chuté au retour (1-4), laissant s'envoler leurs ambitions de montée.

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Un objectif manqué pour Saint-Étienne

La mission confiée à Philippe Montanier était claire : permettre à l'AS Saint-Étienne de retrouver rapidement la Ligue 1. Malgré des périodes encourageantes au cours de la saison, le club n'est pas parvenu à franchir la dernière marche.

L'échec en barrage a forcément pesé dans la réflexion menée par la direction stéphanoise. Dans un projet où la remontée représentait une priorité absolue, rester en Ligue 2 constitue une déception importante pour l'ensemble du club, des dirigeants aux supporters.

Les négociations autour d'une prolongation ou d'un nouveau projet n'ont donc pas abouti. Chacun va désormais suivre sa route après plusieurs mois de collaboration.

L'ASSE déjà tournée vers l'avenir

Depuis plusieurs jours, les dirigeants stéphanois travaillent déjà sur la suite. La recherche d'un nouvel entraîneur est engagée depuis une semaine afin d'anticiper cette séparation désormais officialisée.

L'objectif reste inchangé : construire une équipe capable de lutter immédiatement pour l'accession en Ligue 1. Le choix du futur technicien sera donc déterminant pour la suite du projet sportif.

Dans un championnat de Ligue 2 toujours plus compétitif, l'ASSE sait qu'elle ne pourra pas se permettre une nouvelle saison de transition. Les prochaines semaines seront cruciales pour définir les contours de l'effectif et de l'encadrement technique.

Source : L'Équipe