Philippe Montanier ne sera plus l'entraîneur de l'ASSE la saison prochaine. Selon les informations de L'Équipe, le technicien de 61 ans a acté son départ après seulement quatre mois passés sur le banc stéphanois. Aujourd'hui, le club semble vouloir écrire un nouveau chapitre avec un coach qui devrait provenir de l'étranger.

Arrivé à l'Étrat fin janvier pour relancer une équipe en difficulté, Philippe Montanier avait rapidement redonné de l'élan aux Verts. Avec une moyenne de deux points par match et cinq victoires consécutives, l'ancien entraîneur de Toulouse avait replacé l'ASSE dans la course à la montée directe. Malgré cet impressionnant redressement, la fin de saison a laissé un goût amer avec l'échec lors du barrage face à Nice.

Selon L'Équipe, une rencontre décisive s'est tenue samedi dernier entre Philippe Montanier et Huss Fahmy, vice-président de Kilmer Sports Ventures. Lors de cet échange, la direction aurait pris la température concernant une éventuelle poursuite de l'aventure. Sans toutefois formuler la moindre proposition concrète de prolongation.

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Un contexte qui n'incitait pas à poursuivre

Le quotidien sportif explique que Philippe Montanier ne se voyait pas repartir pour une nouvelle saison en Ligue 2 avec l'ASSE. L'entraîneur n'aurait jamais ressenti une réelle volonté commune de poursuivre la collaboration.

Plusieurs éléments ont alimenté sa réflexion. D'abord, une saison marquée par de nombreuses blessures. Plusieurs cadres ont manqué les moments décisifs de l'exercice, notamment lors du sprint final. Une situation qui interroge forcément sur l'organisation globale de la performance au sein du club.

Selon L'Équipe, l'ancien coach stéphanois n'était pas convaincu de disposer des leviers nécessaires pour corriger les lacunes. Surtout, il aurait nourri des doutes sur son influence dans le recrutement estival à venir.

L'ASSE regarde désormais à l'étranger

Le départ de Philippe Montanier oblige désormais les dirigeants de l'ASSE à accélérer leur recherche. Toujours selon L'Équipe, la priorité actuelle mène vers un entraîneur étranger.

Une orientation qui peut surprendre. Le précédent passage d'Eirik Horneland avait pourtant rappelé à quel point la Ligue 2 demeure un championnat spécifique, où la connaissance du contexte français représente souvent un avantage important.

Reste désormais à savoir quel profil sera choisi par Kilmer Sports Ventures. Une chose semble certaine : l'ASSE entre dans une nouvelle phase de son projet. Après avoir manqué de peu la remontée cette saison, le prochain entraîneur aura la lourde mission de ramener le club dans l'élite du football français.

Les prochains jours s'annoncent donc décisives à l'Étrat. Car au-delà du nom du futur coach, c'est toute la stratégie sportive stéphanoise qui sera observée de près.