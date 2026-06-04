Alors que l'avenir de Philippe Montanier à l'ASSE n'a toujours pas été clarifié, le nom du technicien stéphanois a récemment circulé du côté d'un club de Ligue 2. Selon les informations de Ouest-France, l'ancien entraîneur des Verts aurait même décliné l'opportunité de prendre les commandes d'un concurrent du club stéphanois. Un élément qui relance les interrogations autour de son futur.

Depuis l'élimination de l'ASSE face à Nice en barrages, une question revient avec insistance dans le Forez : Philippe Montanier sera-t-il encore sur le banc stéphanois la saison prochaine ?

ASSE : Montanier a rebattu les cartes

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À ce jour, aucune communication officielle n'est venue éclaircir la situation. Si la déception sportive est encore récente, les dirigeants de Kilmer Sports Ventures doivent désormais préparer la saison 2026-2027 et plusieurs dossiers majeurs restent ouverts. Celui de l'entraîneur en fait évidemment partie.

Le FC Nantes aurait tenté sa chance

Relégué en Ligue 2, le FC Nantes recherche activement son futur entraîneur. Après l'échec de la piste Olivier Pantaloni, les dirigeants nantais ont exploré plusieurs profils habitués aux joutes du championnat. Christophe Pélissier fait partie des hommes approchés mais il aurait décliné l'offre. Pour rappel, l'ancien coach de Lorient devrait être remercié par Auxerre.

Aujourd'hui, Michel Der Zakarian ferait partie des hommes intéressés pour reprendre le club nantais. Seulement, les Kita ne seraient pas forcément emballés pour lui offir un troisième mandat en tant que coach du FC Nantes.

Selon Ouest-France, Philippe Montanier était aussi dans la liste des coachs observés par les Canaris. Le coach de l'ASSE figurait même parmi les priorités du club au début de la semaine. Les deux parties se seraient rencontrées mardi soir afin d'évoquer une éventuelle collaboration.

Toujours selon le quotidien régional, l'ancien coach de Toulouse aurait finalement décliné la proposition. Un proche du dossier explique notamment que Montanier ne souhaiterait plus entraîner en Ligue 2.

Une information qui interpelle forcément du côté de Saint-Étienne.

Quel avenir pour Montanier à l'ASSE ?

Si cette version se confirme, plusieurs interprétations sont possibles.

La première serait que Philippe Montanier croit toujours à une poursuite de l'aventure à Saint-Étienne malgré l'échec des barrages. La seconde pourrait être celle d'une attente d'un projet en Ligue 1 ou à l'étranger avant de prendre une décision sur la suite de sa carrière. Le souhait du technicien normand pourrait bien faire parler alors que l'ASSE n'a pas obtenu sa montée en Ligue 1. Le club ligérien évoluera donc dans un championnat où son entraîneur, dont le contrat expire fin juin, ne souhaite pas entraîner...

ASSE : Montanier, un avenir dans le Forez ? Début de réponse...

Pour l'heure, aucune tendance claire ne se dégage. Contrairement à certains joueurs dont l'avenir pourrait rapidement s'écrire loin du Forez, le dossier Montanier reste totalement ouvert.

Une chose est certaine : les prochaines semaines seront déterminantes. L'ASSE doit rapidement définir sa feuille de route sportive, son mercato et ses ambitions pour la saison prochaine. Et difficile d'imaginer construire ce projet sans connaître l'identité de l'homme qui sera chargé de le porter sur le banc.

L'intérêt nantais, même avorté, démontre en tout cas que Philippe Montanier conserve une belle cote sur le marché des entraîneurs français malgré la désillusion vécue avec les Verts face à Nice.