L’ASSE n’a pas attendu la fin de saison et son sort pour préparer l’exercice 2026-2027. Dans le Forez, les premières bases du programme estival commencent déjà à émerger malgré les nombreuses inconnues autour du futur des Verts à l'approche des barrages de Ligue 1 de cette semaine.

Alors que le sprint final bat encore son plein, les dirigeants stéphanois travaillent déjà en coulisses. Le club doit pourtant composer avec une situation particulière. Entre maintien en Ligue 2 et éventuel retour en Ligue 1, plusieurs scénarios restent possibles pour la saison prochaine.

Cette incertitude n’empêche toutefois pas l’ASSE d’avancer sur sa préparation estivale. Comme chaque année, le Chambon-sur-Lignon devrait de nouveau accueillir de nombreuses équipes professionnelles dont le FC Sochaux.

L’ASSE anticipe déjà sa préparation

Préparer une saison ne s’improvise pas. Même sans connaître officiellement la division dans laquelle évoluera le club, plusieurs éléments logistiques doivent être validés très tôt.

Les stages, les terrains d’entraînement ou encore les matchs amicaux nécessitent une anticipation importante. L’ASSE semble donc suivre cette logique afin d’éviter tout retard dans sa préparation.

Vincent Hognon bientôt face aux Verts

Selon les informations de l’Est Républicain, le FC Sochaux-Montbéliard organisera également un stage au Chambon-sur-Lignon durant l’été. Le club doubiste, désormais entraîné par Vincent Hognon, aurait prévu un match amical contre l’ASSE.

Une rencontre qui aurait forcément une saveur particulière. Ancien joueur puis adjoint à Saint-Étienne, Vincent Hognon reste très apprécié dans le Forez. Son retour face aux Verts ne passera pas inaperçu.

Cette affiche pourrait également permettre à l’ASSE de lancer sa préparation contre un adversaire compétitif. Fraîchement promu en Ligue 2, Sochaux arrivera avec des ambitions et une dynamique positive.

Reste désormais à connaître les autres rendez-vous estivaux du club stéphanois. Mais une chose est déjà certaine : du côté de l’Étrat, la saison prochaine est déjà dans toutes les têtes.

Source : Est Républicain