Ben Old va enfin pouvoir tourner la page d'une fin de saison frustrante avec l'ASSE. Le milieu offensif néo-zélandais a retrouvé les terrains cette nuit (22h) lors du match de préparation de la Nouvelle-Zélande face à l'Angleterre. Une excellente nouvelle pour le Stéphanois, qui va désormais pouvoir se concentrer pleinement sur la Coupe du monde.

Freiné par une blessure musculaire lors du sprint final du championnat, Ben Old n'avait pas pu accompagner l'AS Saint-Étienne dans les dernières échéances de la saison. Une absence qui avait privé les Verts d'un joueur capable d'apporter sa percussion et sa créativité dans les moments importants.

Après plusieurs semaines consacrées à sa récupération, le joueur stéphanois semble désormais avoir retrouvé toutes ses sensations. Appelé avec la sélection néo-zélandaise pour préparer la Coupe du monde, il a participé cette nuit au match amical face à l'Angleterre. Aligné sur le banc au coup d'envoi, Ben Old poursuit ainsi sa montée en puissance avant le grand rendez-vous international.

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Ben Old vise une Coupe du monde ambitieuse

La Nouvelle-Zélande aborde cette compétition avec de réelles ambitions. Les Kiwis auront fort à faire dans une poule relevée où ils affronteront successivement l'Iran le 16 juin, l'Égypte le 22 juin puis la Belgique le 27 juin.

Pour Ben Old, cette Coupe du monde représente une occasion idéale de retrouver du rythme après plusieurs semaines compliquées. Le Stéphanois pourra également mettre en valeur ses qualités sur la scène internationale avant de retrouver le Forez dans les prochains mois.

À seulement quelques jours de l'entrée en lice de sa sélection, le milieu offensif semble avoir laissé derrière lui les pépins physiques qui ont perturbé sa fin de saison. Une donnée qui sera suivie avec attention du côté de Saint-Étienne, où les supporters espèrent retrouver un Ben Old à 100 % de ses moyens lors de la reprise.

Résumé du match Angleterre - Nouvelle-Zélande

Ben Old et la Nouvelle-Zélande se sont inclinés sur la plus petite des marges face à l’Angleterre de Harry Kane ce samedi soir à Tampa, en Floride (1-0). L’attaquant anglais a inscrit l’unique but de la rencontre dans le temps additionnel de la première période.

Le Stéphanois, qui porte le numéro 11 avec les Verts et le 19 avec les All Whites, est entré en jeu à la 62e minute. Positionné au poste de latéral gauche, il a remplacé Liberato Cacace, de nouveau titulaire malgré un temps de jeu très limité cette saison avec Wrexham, 7e du dernier championnat de Championship.