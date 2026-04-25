Deuxièmes de Ligue 2, l’ASSE a toujours son destin entre ses mains après sa huitième défaite de la saison. Après avoir concédé l’ouverture du score à Bastia, les Verts ont de nouveau été dans l’incapacité de renverser la vapeur, comme trop souvent cette saison. Analyse.

Sur la pelouse du dernier de Ligue 2, L'ASSE a perdu trois points précieux dans la course à la montée. Le Mans a pu revenir à hauteur tandis que Troyes a pris quatre longueurs d’avance. Un revers qui pourrait coûter cher et qui oblige les Stéphanois à faire un sans-faute sur les trois dernières journées de championnat.

Une seule victoire après avoir été menés pour l’ASSE

Avec un bilan de dix-sept victoires, six nuls et huit défaites, les Verts sont deuxièmes du championnat avec 57 points. Les Stéphanois présentent un nombre de défaites trop élevé pour un prétendant à la montée directe. À titre de comparaison, Troyes, leader, et Reims, quatrième, en comptent deux de moins. Le Mans, troisième à égalité de points avec l’ASSE, n’a perdu que quatre matchs cette saison.

Ce compteur de défaites peut s’expliquer par une incapacité à renverser une rencontre pour l’équipe stéphanoise. Depuis le début de la saison, les Ligériens n’ont gagné qu’une seule rencontre après avoir été menés au score. Ce succès remonte au 13 septembre dernier, à Clermont, lors de la cinquième journée. Menée juste avant la pause, l’ASSE s’en était remise à l’entrée de Lucas Stassin, auteur d’une passe décisive et d’un but pour permettre aux siens de gagner 2-1.

Les Verts menés à 12 reprises, pour six points pris cette saison

Après 31 matchs de championnat, l’ASSE a été menée lors de 12 matchs cette saison, ce qui représente près de 39 % des matchs disputés en Ligue 2. S’il y a donc eu huit défaites, les Verts ont obtenu trois matchs nuls après avoir couru derrière le score.

Dès la première journée à Laval, les Stéphanois avaient été menés à deux reprises avant de revenir, puis de passer devant. En fin de partie, les Tangos avaient réussi à arracher le trois partout.

Lors du match aller face à Bastia, le Sporting avait également pris l’avantage à deux reprises. Les Verts s’en étaient remis à deux buts de Zuriko Davitashvili pour revenir à hauteur. Comme face à Laval, les Stéphanois auraient même pu repartir avec les trois points, mais Florian Tardieu a manqué son penalty en fin de partie.

Plus récemment, l’ASSE a été menée durant 90 minutes à Nancy. Les locaux avaient ouvert la marque dès l’entame de la rencontre avant de tenir jusqu’au bout du temps additionnel et l’égalisation de Lucas Stassin.

Une domination trop stérile lorsque l’ASSE est menée

Très souvent, lorsqu’elle court après le score, l’ASSE domine et fait reculer le bloc adverse. La plupart des adversaires subissent une pression territoriale d’une équipe stéphanoise qui peine à être dangereuse.

Ce week-end à Bastia, les Ligériens avaient 75 % de possession. Si les Stéphanois ont eu le ballon, ils n’ont pas su se montrer véritablement dangereux sur le but de Lisandru Olmeta. Une situation déjà vue à Nancy, deux semaines plus tôt…

Lorsque l’ASSE est menée, les adversaires restent en place face à une équipe stéphanoise qui peine à mettre du rythme pour réagir rapidement. Avec aussi peu de points pris avec un score défavorable, la capacité de réaction des Verts inquiète…

La concurrence fait beaucoup mieux

Dans cette course à la montée, les deux principaux concurrents des Verts présentent un bien meilleur bilan de points pris après avoir été menés au score. Troisième avec 57 points, Le Mans est derrière l’ASSE car il présente une différence de buts moins importante.

Cependant, les Manceaux sont ceux qui ont le moins perdu cette saison. Avec quatre défaites, les hommes de Patrick Videira réalisent une saison remarquable. Le club sarthois fait preuve d’une grande force de caractère, d’autant plus quand il s’agit de revenir au score.

Menés lors de 12 matchs, soit autant que les Verts cette saison, les Manceaux ont pris douze points dans cette situation, le double de l’ASSE… pour un bilan de deux victoires et six nuls après avoir couru derrière le score.

L’équipe spécialiste des renversements de situation domine le championnat depuis fin septembre. L’ESTAC, prochain adversaire des Verts, a été mené lors de quinze matchs en 2025-2026, soit presque la moitié de ses rencontres. Les Troyens ont perdu six matchs sur ces quinze-là, pour autant de victoires et trois nuls.

Avec 21 points pris après avoir été menés au score, Troyes montre que c’est une équipe combative. Une équipe qui ne lâche, également, jamais rien jusqu’au bout. L’exemple le plus parlant est la réception de Pau, fin février. L’ESTAC restait sur quatre matchs sans victoire (trois défaites et un nul). Rapidement menés deux à zéro, les hommes de Stéphane Dumont avaient recollé avant la pause. Les visiteurs avaient ensuite pu reprendre l’avantage. Finalement, Troyes n’avait pas abdiqué et arraché une victoire 4-3.

L’ASSE est une équipe qui n’a, pour l’heure, que peu souvent été en mesure de renverser des situations en cours de rencontre. À trois journées de la fin, l’erreur n’est plus permise. Il faudra gagner, peu importe la physionomie des rencontres.