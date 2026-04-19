En déplacement à Bastia pour le compte de la 31e journée de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne s’est inclinée (2-0) sans jamais réellement peser sur la rencontre. Face à la lanterne rouge, les Verts ont livré une prestation insuffisante, que les données viennent confirmer. Décryptage en chiffres.

Huitième défaite de la saison, au pire des moments. Dans un sprint final où chaque point pèse lourd, les Stéphanois marquent le pas pendant que leurs concurrents directs avancent. Mais au-delà du résultat, c’est la dynamique qui interpelle.

Sur les cinq dernières journées, les Verts affichent un bilan de 8 points pris sur 15 possibles (2 victoires, 2 nuls, 1 défaite). Un rendement insuffisant pour un candidat à la montée directe, d’autant plus qu’il s’accompagne d’une tendance lourde : une perte d’impact à l’extérieur (0-0 à Grenoble, 1-1 à Nancy, 0-2 à Bastia).

La lecture statistique de la rencontre à Armand-Cesari est limpide : 75 % de possession pour les Stéphanois… mais seulement 0,46 xG, contre 1,46 pour Bastia. Une domination stérile qui traduit une incapacité structurelle à déséquilibrer un adversaire bastiais en mission.

Les chiffres d'un manque d’intensité

Le match bascule dès la 40e seconde. Sur une perte de balle d’Irvin Cardona, Zaouai déclenche une frappe lointaine qui trouve la lucarne. Menés d’entrée, les Verts n’ont jamais réellement eu le temps d’installer leur jeu.

Derrière, Bastia a verrouillé la rencontre dans un scénario proche de celui observé à Nancy. Bloc bas, densité dans les zones clés et recherche constante de l’impact, avec des transitions rapides.

L’une des données les plus marquantes reste le volume de duels (118), qui illustre parfaitement la bataille imposée aux Stéphanois. Les Corses ont assumé une approche défensive solide. 20 fautes, 4 cartons jaunes, 20 tacles, 37 dégagements et 20 interceptions. Face à cela, les hommes de Philippe Montanier n’ont jamais su trouver la solution, ni imposer le rythme nécessaire pour sortir du piège.

Plus encore, Bastia n’a pas subi un siège stéphanois. Malgré la possession, le rapport de force est resté équilibré avec 10 frappes de chaque côté. La différence s’est faite sur l’efficacité et la qualité des situations. 4 tirs cadrés pour Bastia contre 2 pour Saint-Étienne, avec deux buts inscrits sur les deux premières frappes cadrées.

Une domination stérile et limites techniques

Les 75 % de possession pourraient laisser penser à une maîtrise du match. En réalité, ils masquent des erreurs techniques importantes.

Avec 547 passes tentées pour seulement 80 % de réussite, Saint-Étienne affiche un déchet trop élevé pour une équipe du haut de tableau. Ce manque de précision a empêché de donner du rythme et de déstabiliser un bloc bastiais solidaire et performant dans les duels.

Sur l’ensemble de la rencontre, les Verts n’ont quasiment jamais trouvé de décalage. Avec 25 ballons touchés dans la surface bastiaise, c’est seulement 10 de plus que l’adversaire dans la surface stéphanoise, malgré un rapport de possession de 75/25. Dans ce contexte de stérilité et de déchet important, plusieurs performances individuelles interrogent.

Irvin Cardona, remplacé à la 50e minute, symbolise les difficultés stéphanoises. Avec 14 passes réussies sur 25 (56 %), il affiche l’un des plus faibles taux de réussite du match, tout en étant impliqué sur la perte de balle menant à l’ouverture du score.

Lucas Stassin fait encore pire en termes de justesse, 47 % de passes réussies pour seulement 27 ballons touchés. Un volume et une précision insuffisants pour peser dans l’animation offensive. L’attaquant belge a parfaitement été muselé par la charnière bastiaise, disputant 10 duels et étant bien souvent trouvé excentré ou dos au jeu, sans réelle solution ni soutien.

Une insuffisance qui permet à Troyes de s’envoler et d’entrevoir une remontée directe en Ligue 1, qu’elle pourrait valider en cas de performance à Geoffroy-Guichard samedi prochain.

Source : Peuple-Vert.fr ; Flashscore ; Sofascore