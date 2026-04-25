L’ASSE retrouve un Chaudron plein, ce samedi soir pour le compte de la 32ᵉ journée de Ligue 2. Avant le choc face à Troyes, Ben Old, a répondu aux différentes questions des journalistes. Le joueur venu de Wellington évoque sa progression depuis son arrivée en France. Extraits.

Ben Old (joueur de l’ASSE) : “Ça fait bientôt deux ans que je suis là et beaucoup de choses se sont passées. J'ai subi une blessure importante en Ligue 1 et puis ensuite j'ai dû aussi gérer le fait de jouer un peu moins en Ligue 2."

Le mental comme plus gros progrès pour Old à l'ASSE

Ben Old (joueur de l’ASSE) : “Je pourrais vous parler de parties plus spécifiques de mon jeu mais je pense que là où j'ai le plus progressé c'est mentalement. Avoir à affronter ces différents événements, avoir à lutter et puis aujourd'hui évoluer dans une nouvelle position sur le terrain, voilà les choses où je sens que j'ai vraiment progressé. J'ai été capable d'affronter tout cela et ça a su me motiver, me pousser à mettre toutes mes qualités et toute ma détermination à l'épreuve. Je pense que j'ai beaucoup appris sur moi et sur ce qu'on attend de moi en tant que joueur et à ce nouveau poste auquel j'évolue."

Un avenir durable en tant que latéral ?

"Je pense que c'est encore tôt pour évoquer un avenir en tant qu'arrière gauche. Je pense que le plus important pour moi, c'était de voir si j’aide l’ASSE. Je suis prêt à jouer dans cette position, c'est comme ça que j'ai commencé. Au bout d'un moment, j'ai appris que ce rôle me permet d’être meilleur dans mon jeu, que je joue ailier ou latéral… C'est vraiment agréable de savoir que je peux influencer un équipe positivement dans différentes positions. Mais en ce moment, je pense que si c'est ce qui aide l'équipe à faire de son mieux, c'est le plus important."