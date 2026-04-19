L'ASSE s'est inclinée 2-0 hier soir en Corse. Face à des Bastiais beaucoup plus déterminés, les Verts n'ont pas fait le poids et ont laissé passer leur joker. Zuriko Davitashvili s'est exprimé en zone mixte à l'issue de la rencontre.

Les mots de l'ailier géorgien de l'ASSE au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : "C'était un de nos pires matchs de la saison oui. On a concédé un but au bout d'une minute et après c'était difficile. On n'a pas montré un football de qualité et un bel esprit d'équipe. On doit en faire plus à chaque match car contre nous toutes les équipes se battent à 100% voire plus. C'est difficile pour nous ce soir mais on a besoin de tout oublier. On a trois matchs encore, trois finales. On va devoir montrer à tout le monde du bon football, montrer qu'on est une bonne équipe. Gagner ces 3 matchs et retourner en Ligue 1."

"On n'a pas réagi de la bonne manière", souligne Davitashvili (ASSE)

"On en parle souvent avant, qu'on doit faire de bonnes entames. Moi y compris et tout le monde. Mais je ne sais pas ce qu'il se passe, peut-être des petites erreurs. Aujourd'hui leur premier but est incroyable. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est le football. Mais derrière on doit réagir. Et c'est le problème, pour moi on n'a pas réagi de la bonne manière. J'espère que dans les prochains matchs ça ne sera pas comme ça et qu'on gagnera contre Troyes, Rodez et Amiens. (...)

C'était difficile pour nous. Ils ont bien gagné du temps. Peut-être 10 ou 20 fois je ne sais pas, ils avaient la balle et attendaient 30 secondes. Ce n'est pas la raison de la défaite bien sûr. Mais voilà on va devoir travailler. Travailler en tant qu'équipe pour trouver plus d'opportunités pour marquer des buts. En deuxième mi-temps on n'a même pas tiré, leur gardien n'a rien eu à faire. C'est difficile franchement. On doit tous parler demain je pense. (...)

Comment j'explique la performance ? Les joueurs offensifs comme moi on n'a pas touché beaucoup de ballons. C'est difficile de rester dans le match. Ils avaient un bon bloc bas, agressif. On doit en faire plus pour trouver des espaces. Mais je ne sais pas vraiment en fait. Voilà on doit oublier ce match. C'est le passé. On doit penser au futur. Mais bien sûr qu'on va se parler, voir quelles étaient les erreur, ce qu'on a mal fait. Au prochain match on sera dans notre stade, devant nos supporters, et on devra gagner."