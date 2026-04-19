Malgré une défaite frustrante à Bastia (2-0), l’ASSE reste solidement placée dans le haut du classement de Ligue 2 après cette 31e journée. La lutte pour la montée directe s’intensifie plus que jamais.

La 31e journée de Ligue 2 a livré son lot de surprises… et de confirmations. Du côté de l’AS Saint-Étienne, la soirée a été plus compliquée. Battus 2-0 sur la pelouse de Bastia, les Verts marquent le pas au moment où la course à la montée s’emballe. Une contre-performance qui tombe mal, surtout au regard des résultats de leurs concurrents directs.

Dans le même temps, Troyes continue son impressionnante marche en avant. Leader solide, le club aubois a assuré l’essentiel face à Boulogne (1-0). Derrière, Le Mans a frappé fort en dominant Clermont (1-0) et revient à hauteur de l’ASSE avec 57 points. La pression est donc maximale sur les hommes de Philippe Montanier, désormais sous la menace directe.

Ligue 2 : un trio de tête sous tension

Le classement se resserre dangereusement en haut de tableau. Troyes compte désormais 61 points et prend une petite avance. Mais derrière, Saint-Étienne et Le Mans sont à égalité parfaite (57 points). La bataille pour la montée directe promet un sprint final haletant.

La dynamique n’est toutefois pas la même pour tous. L’ASSE reste sur un revers inquiétant, alors que Le Mans enchaîne et semble monter en puissance. Reims, solide 4e, continue de suivre après sa victoire spectaculaire contre le Red Star (3-2). Plus bas, Montpellier confirme son retour en forme en s’imposant face à Grenoble (2-1).

À noter également la performance marquante d’Annecy, qui s’est largement imposé à Nancy (5-1), relançant totalement sa fin de saison. Rodez, de son côté, a pris des points précieux face à Amiens (3-2) dans la lutte pour le maintien.

ASSE : une alerte sans conséquence ?

Malgré cette défaite, tout reste ouvert pour Saint-Étienne. Les Verts conservent leur place sur le podium, mais voient leurs poursuivants revenir fort. La marge d’erreur se réduit considérablement à sept journées de la fin.

Le contenu affiché à Bastia pose question. Moins tranchants offensivement, plus friables défensivement, les Stéphanois devront vite réagir pour ne pas voir leur objectif de montée directe leur échapper. Le calendrier à venir sera déterminant.

L’information importante reste claire : l’ASSE est toujours dans le coup, mais n’a plus le droit à l’erreur. Chaque point comptera dans ce sprint final sous haute tension.

Classement Ligue 2 après 31 journées