Ligue 2 – Troyes a fait le travail ce samedi. L'ESTAC s'est imposé 1-0 face à Boulogne-sur-Mer lors de la 31e journée, signant sa 18e victoire de la saison. Une victoire qui permet au club aubois de consolider son avance en tête du classement à trois journées de la fin.

Un match solide, un but en seconde période

Troyes a livré une rencontre sérieuse sans être flamboyante. Dominant en première période, l'ESTAC s'est créé plusieurs situations sans parvenir à ouvrir le score. Un entre-deux s'est ensuite installé, avant un retour de vestiaires bien géré. Le but — décrit par Stéphane Dumont comme un « fort joli but » — est tombé en début de seconde période et a suffi pour faire la différence. Derrière, Troyes n'a rien concédé. Clean sheet, trois points, objectif rempli.

Dumont : "Une victoire logique" pour Troyes

Au micro d'après-match, le coach de l'ESTAC a affiché une satisfaction mesurée, celle d'un entraîneur qui sait exactement ce qu'il cherche à ce stade de la saison. « On est content de cette sortie, d'avoir retrouvé la faculté de pas encaisser, d'avoir fait un clean sheet », a-t-il déclaré, avant de pointer les conditions climatiques : « Il fait chaud, le terrain est sec. C'est difficile pour tout le monde. »

Dumont a surtout insisté sur l'état d'esprit collectif de ses joueurs, notamment leur capacité à gérer les matchs à enjeu en fin de saison : « Chacun, sur le terrain, a un rôle à jouer important. On n'a pas le droit de sortir de ça, et encore moins à ce moment-là de la saison. » Un message de cohésion adressé autant au groupe qu'aux supporters aubois.

Le technicien a également valorisé la solidité défensive comme priorité absolue des dernières semaines : « Ce qu'on voulait avoir en priorité, c'est de la solidité, c'est de l'effort de tout le monde, c'est d'accepter que par séquence, il faille souffrir. » Avant de conclure avec sérénité : « Pour moi, c'est une victoire logique. On continue d'avancer et on se rapproche de la fin. »

La 13e victoire à domicile, un socle de champion

Le chiffre mérite d'être souligné. Avec cette victoire, Troyes enregistre sa 13e victoire à domicile de la saison en Ligue 2 — un bilan exceptionnel qui traduit la solidité d'une équipe qui ne lâche rien sur sa pelouse. Dans la course au titre qui s'annonce serrée jusqu'au bout face à Saint-Étienne et Le Mans, cette forteresse à domicile pourrait faire toute la différence.

L'ESTAC compte désormais 64 points au classement et aborde la semaine décisive avec le plein de confiance. Prochain rendez-vous majeur : déplacement à Saint-Etienne. Puis réception de Laval le 2 mai, avant le déplacement à Grenoble lors de la dernière journée. Le titre se jouera dans ces moments-là.

Source ESTAC

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