Battue par Bastia, l’ASSE joue déjà sa survie face à Troyes. Une incertitude majeure pourrait toutefois rebattre les cartes pour les Verts.

La défaite à Bastia (2-0) a laissé des traces. Dans un match où les Stéphanois avaient pourtant des ambitions, les hommes de Philippe Montanier ont affiché des limites inquiétantes. Manque d’efficacité, fébrilité défensive… le constat est sans appel. Cette contre-performance plonge un peu plus l’ASSE dans une situation tendue, à l’approche d’un rendez-vous qui s’annonce décisif. Car le calendrier n’offre aucun répit. Dès la prochaine journée, les Verts recevront le leader, Troyes, dans un Chaudron qui promet d’être incandescent. Un match à très haute pression, où la victoire est tout simplement obligatoire pour rester en vie dans cette fin de saison haletante.

ASSE – Troyes : un tournant de la saison

Ce choc face à Troyes n’est pas un match comme les autres. Leader solide du championnat, l’ESTAC pourrait valider sa montée en Ligue 1 directement à Geoffroy-Guichard. Un scénario que les supporters stéphanois redoutent autant qu’ils refusent d’imaginer. Pour l’ASSE, l’équation est simple : gagner ou sombrer.

Dans ce contexte, la pression sera maximale sur les épaules des joueurs de Philippe Montanier. L’équipe devra montrer un tout autre visage que celui aperçu en Corse. Plus d’intensité, plus de justesse technique, mais surtout une capacité à répondre présent dans les moments clés. Le Chaudron devra jouer son rôle, pousser, transcender… mais cela ne suffira pas si les Verts ne haussent pas leur niveau de jeu.

Un coup dur pour Troyes avant le déplacement

Mais un élément pourrait redistribuer les cartes. Du côté de Troyes, l’inquiétude grandit autour de Tawfik Bentayeb. Le meilleur buteur de Ligue 2, encore décisif ce week-end face à Boulogne (1-0), a quitté ses partenaires à la 75e minute. En cause : une douleur musculaire au quadriceps.

Sa participation face à l’ASSE est désormais incertaine. Une absence qui pèserait lourd dans l’animation offensive troyenne. Bentayeb est un joueur clé, capable de faire basculer un match à lui seul. Sans lui, Troyes perdrait une arme majeure, ce qui pourrait offrir une opportunité inespérée aux Stéphanois.

Selon L'Est-Eclair : "Auteur du seul but de la victoire contre Boulogne, il a dû céder sa place à Renaud Ripart. On peut craindre un forfait à Saint-Etienne du Marocain, qui a ressenti une douleur en haut du quadriceps, quasiment au niveau du psoas. Il y a toujours une crainte, mais je n’ai pas le détail de sa blessure, confie son entraîneur Stéphane Dumont. Quand on sort en cours de match, ce n’est jamais évident. Maintenant, j’espère que c’est juste une alerte et qu’il est sorti par précaution. Et si tel n’est pas le cas, on fera sans lui."

Une finale avant l’heure pour les Verts

Ce possible forfait change-t-il la donne ? Peut-être. Mais l’ASSE ne devra pas compter uniquement sur les absences adverses. Ce match est une finale. Une de celles qui forgent une saison, voire un avenir.

Les Verts n’ont plus le droit à l’erreur. Une victoire relancerait totalement la dynamique et entretiendrait l’espoir. Une défaite, en revanche, plongerait le club dans une situation critique. Et voir Troyes fêter sa montée dans le Chaudron serait un symbole difficile à encaisser.

L’enjeu est immense. Et cette fois, l’ASSE n’a plus d’excuse, ni de joker !