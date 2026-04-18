L’ASSE se rend au Stade Armand-Cesari de Bastia, ce samedi soir. Alors que les Verts ne sont qu’à un point de Troyes, leader avant cette 31ᵉ journée de Ligue 2, la victoire est obligatoire en Corse puisque Le Mans s'est imposé hier soir (1-0). Voici les onze joueurs que devrait choisir Philippe Montanier pour cette rencontre face à la lanterne rouge du championnat.

La fin de saison s’annonce haletante en Ligue 2. À quatre journées de la fin, la course à la montée en Ligue 1 est loin d’avoir rendu son verdict. En bonne position, l’ASSE veut poursuivre sa très bonne dynamique.

Sur la pelouse de Bastia, qui lutte pour sa survie et joue une de ses dernières cartes, la tâche s’annonce compliquée pour des Verts qui n’ont pas le droit à l’erreur en cette fin d’exercice. Avec un point de retard sur Troyes, le titre de champion de Ligue 2 est plus que possible pour les hommes de Philippe Montanier. Invaincus depuis neuf matchs, les Ligériens seraient bien inspirés de le rester pendant les quatre prochaines échéances pour retrouver l’élite.

Boakye disponible, l’ASSE presque au complet

Alors que la fin de saison approche, Philippe Montanier dispose de la quasi-totalité de son groupe avant cette partie. Blessé face à Dunkerque, Augustine Boakye va mieux. Le Ghanéen a retrouvé les séances en fin de semaine après avoir été ménagé. Il est apte à débuter la rencontre.

Autre joueur à avoir suscité une inquiétude, Gautier Larsonneur sera aussi du voyage. Le portier passé par le VAFC avait grimacé en fin de rencontre, la semaine passée. Alors qu’une rechute aurait pu être crainte, le capitaine de l’ASSE s’est normalement entraîné et sera dans le but ce soir.

Ce jeudi, Philippe Montanier a également indiqué que Joao Ferreira et Maxime Bernauer étaient aptes à reprendre la compétition. Les deux joueurs sont éloignés des pelouses de Ligue 2 depuis plusieurs mois et espèrent rejouer avant la fin de la saison. Le premier est hors groupe pendant que le deuxième fait son apparition dans les 18 joueurs qui se déplacent en Corse.

Si des retours et des bonnes nouvelles se confirment, l’ASSE compte encore quelques absences. Florian Tardieu a repris en individuel depuis plusieurs jours mais n’est pas apte à reprendre les séances collectives. Le milieu a peu de chances de rejouer en Vert cette saison.

Nadir El Jamali est également forfait. Touché au genou, le milieu formé au club ne sera pas disponible avant la fin de saison.

L’ASSE doit rester imperméable en défense

De retour dans les cages stéphanoises face à Dunkerque, Gautier Larsonneur tiendra sa place ce soir en Corse. Malgré une douleur ressentie face aux Nordistes, les signaux sont au vert pour le gardien de l’ASSE.

Pour monter en Ligue 1, performer en attaque ne suffit pas. Philippe Montanier l’a bien compris. Avec seulement quatre buts encaissés lors des neuf dernières journées, les Verts sont la meilleure défense de Ligue 2 sur la période. Mieux encore, l’ASSE est l’équipe qui a encaissé le moins de buts (six) en 2026 parmi les équipes des cinq grands championnats et leur seconde division.

Ce samedi, ce sont les mêmes hommes que face à l’USLD que le Normand devrait aligner. Kévin Pédro et Ben Old devraient enchaîner dans leurs couloirs respectifs, tandis que la charnière Julien Le Cardinal - Mickaël Nadé devrait être reconduite.

Jaber de retour dans le onze ?

Présent en conférence de presse jeudi midi, Abdoulaye Kanté fait partie des hommes qui ont changé le visage de l’ASSE cet hiver. L’international espoirs ivoirien devrait débuter en pointe basse du milieu de Philippe Montanier.

Habitué à évoluer avec Augustine Boakye lors de chacune de ses titularisations, le joueur prêté par Middlesbrough ne devrait pas retrouver le Ghanéen ce samedi soir. Touché face à Dunkerque, le milieu avait été remplacé par Mahmoud Jaber, auteur d’une bonne entrée. L’Israélien devrait retrouver une place de titulaire, bien que le meilleur passeur de Ligue 2 soit dans le groupe. Philippe Montanier a le choix et pourrait ne pas prendre de risques avec son numéro 20. Aïmen Moueffek devrait compléter ce trio au milieu.

L’attaque inchangée

Titulaire lors des huit derniers matchs, Irvin Cardona a retrouvé une place importante au sein du groupe et du onze des Verts. Philippe Montanier devrait à nouveau lui faire confiance sur l’aile droite de son attaque, à Bastia.

À gauche, Zuriko Davitashvili fait aussi partie des joueurs importants de l’ASSE. Deuxième meilleur buteur de Ligue 2, le Géorgien a conforté sa place face à Dunkerque. Auteur du but victorieux, il a signé son cinquième but de l’année civile. L’ancien Bordelais devrait débuter à gauche ce samedi.

Si Zuriko Davitashvili est le meilleur buteur des Verts cette saison, il n’est pas le Stéphanois qui compte le plus de réalisations en 2026. Depuis six semaines, Lucas Stassin a retrouvé de la confiance et le chemin des filets. Avec six buts lors de ses six dernières sorties, le Belge est de nouveau un joueur impactant. Son retour en forme tombe à point nommé pour l’ASSE dans cette course à la montée. Ce soir, il devrait démarrer en pointe de l’attaque pour tenter d’augmenter son compteur de buts.