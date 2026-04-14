Il incarne l'expérience du vestiaire stéphanois. Florian Tardieu revient de blessure, veut rejouer avant la fin de saison et quittera l'ASSE en juin. Après une première partie de saison solide, il devra trouver un nouveau club dans quelques semaines. Un prétendant se détache déjà.

Depuis le déplacement à Pau fin février, l'ASSE tourne sans lui. Blessé lors de ce match, Florian Tardieu a entamé une rééducation loin des terrains. Trois semaines dans le sud en famille pour soigner le corps et la tête, puis deux semaines de travail intensif à Saint-Étienne avec les kinés et le préparateur physique du club. Le retour approche. Et il veut en être.

Tardieu : Une saison pleine avant la blessure

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avant son pépin physique, Tardieu avait disputé 23 matchs toutes compétitions confondues, dont 22 comme titulaire. 87 minutes de moyenne par match. 1990 minutes au total. 4 buts, 2 passes décisives.

Ce sont les stats d'un titulaire fiable, pas d'un joker. Horneland lui a fait confiance semaine après semaine, et Tardieu l'a rendu avec régularité. Quelque soit l'issue de la saison, Florian Taridan aura compter dans une course pour la montée.

Son propre état des lieux

Tardieu ne se cache pas. Il parlait avec franchise de ce qu'il traverse en marge de St-Etienne - USLD : « La santé va beaucoup mieux, j'ai repris le terrain ce jeudi avec le préparateur physique. J'ai de très bonnes sensations et j'espère pouvoir aider l'équipe dans les derniers matchs. J'ai charbonné très fort pour ça avec 3 semaines de rééducation dans le sud en famille car mentalement c'était compliqué. Si ça ne tenait qu'à moi je serais déjà sur le terrain, mais il y a un suivi médical et je l'accepte — c'est dur d'être loin des terrains. »

Son objectif est clair : rejouer avant la fin de saison. Participer, même quelques minutes, à ce sprint final que les Verts vivent intensément. Partir sur une note positive du Forez.

Situation contractuelle : le départ acté pour Tardieu

Florian Tardieu fêtera ses 34 ans le 22 avril. Son contrat avec l'ASSE expire en juin 2026. Et à ce jour, aucune offre de prolongation ne lui a été soumise par le club. La décision semble actée. Cette saison sera la dernière en vert pour le natif d'Istres. Pour l'instant, il compte 82 matchs en Vert.

Mercato : Montpellier en pole position

La suite se dessine déjà. Selon nos informations, Florian Tardieu est l'une priorité des priorités MHSC pour la saison prochaine. Montpellier, qui joue lui aussi en Ligue 2, cherche à se renforcer avec de l'expérience pour son prochain exercice. Le profil de Tardieu, milieu de terrain fiable, avec son en Ligue 1 et en Ligue 2, correspond exactement à ce que le club héraultais recherche.

Des discussions sont en cours. Le MHSC semble avoir une longueur d'avance sur la concurrence. Si un accord est trouvé, Tardieu s'engagerait libre, sans indemnité de transfert. Un dossier simple sur le plan financier, qui pourrait se conclure rapidement.

Un retour dans le sud pour un enfant d'Istres (13). Une histoire qui a du sens.

Mais avant celà, Florian Tardieu souhaitera terminer sur une bonne note : Rejouer avec l'ASSE et monter en Ligue 1.

Voir aussi : Tardieu, un bon coup pour Montpellier ?