Depuis l'arrivée de Philippe Montanier, l'ASSE est une autre équipe. Mais deux recrues hivernales ont joué un rôle déterminant dans cette renaissance : Julien Le Cardinal et Abdoulaye Kanté. Deux joueurs qui ont tout changé en quelques semaines. Les données le confirment.

7 victoires, 2 nuls, 4 buts encaissés en 9 matchs. Ce bilan depuis le 7 février ressemble à celui d'une machine bien huilée. Montanier a évidemment joué un rôle central dans ce renouveau. Mais deux noms reviennent dans l'analyse : Julien Le Cardinal, le défenseur central arrivé en janvier, et Abdoulaye Kanté, le milieu récupérateur débarqué de Championship. Deux profils différents. Un même impact.

Julien Le Cardinal, le patron défensif qui manquait à l'ASSE

Depuis son premier match le 7 février, les Verts n'ont plus la même tête défensivement. Julien Le Cardinal a disputé 9 matchs, 9 titularisations, 86 minutes de moyenne par rencontre. Un but inscrit face à Montpellier. Et surtout, une présence et un leadership qui ont stabilisé une charnière centrale qui manquait cruellement d'assise.

4 buts encaissés en 9 matchs depuis son arrivée. Pour une équipe qui prenait l'eau en début de saison, c'est une transformation radicale. Le Cardinal ne fait pas que défendre. Il organise, il communique, il dirige. Et les données datascout illustrent ce profil particulier.

Son radar technique montre un défenseur atypique. Courses progressives au 89e percentile, passes précises à 75e percentile, passes réceptionnées à 75e percentile. Le Cardinal fait avancer le jeu depuis l'arrière. Il touche beaucoup de ballons, réussit ses passes vers l'avant. Il marque aussi — chose rare pour un défenseur central.

Certains chiffres peuvent étonnés, comme le peu d'actions défensives. Mais rien d'illogique. L'ASSE subit peu le jeu ces dernières semaines.

Abdoulaye Kanté, le travailleur de l'ombre essentiel

L'autre recrue hivernale fait moins parler d'elle à l'ASSE. Et c'est précisément ça son rôle. Abdoulaye Kanté, 20 ans, ancien milieu de l'ESTAC Troyes, a disputé 9 rencontres, dont 8 comme titulaire. Seule exception : une entrée en jeu face à Montpellier, le temps pour lui de retrouver son niveau après sa période d'adaptation.

Dans l'entrejeu stéphanois, il apporte ce qui manquait depuis le début de saison : de l'équilibre. Il ratisse un terrain immense, intercepte énormément et permet aux milieux offensifs de se projeter sans craindre les transitions adverses. C'est un travailleur de l'ombre. Indispensable.

Les données parlent d'elles-mêmes. Accélérations brusques au 92e percentile. Accélérations légères au 92e percentile. Courses à haute intensité au 92e percentile. Distance à faible et haute intensité au 83e percentile. Un profil physique exceptionnel pour un milieu de 20 ans. Il est partout sur le terrain et ne s'arrête jamais.

Il est classé 6e milieu récupérateur de Ligue 2 après seulement 9 apparitions. Ses limites sont identifiées : il ne fait pas progresser le ballon par la course. Mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande d'être le chien de garde du milieu de l'ASSE. Et il le fait parfaitement.

Deux recrues, une même révolution pour l'ASSE

Le Cardinal et Kanté ne sont pas arrivés en fanfare. Ils sont arrivés au bon moment, dans les bonnes conditions, avec les bonnes caractéristiques. L'un a apporté la solidité et le leadership défensif. L'autre a apporté l'équilibre et l'intensité au milieu. Ensemble, ils ont comblé les deux lacunes les plus criantes de l'ASSE en première partie de saison.

Depuis leur intégration dans le onze de Montanier, les Verts sont deuxièmes de Ligue 2, à un point du leader Troyes. La montée en Ligue 1 est à portée. Et ces deux hommes en sont des artisans discrets mais essentiels.

Source : Peuple-Vert.fr / Datascout.fr