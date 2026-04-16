L’ASSE sera à Bastia, ce samedi soir, pour disputer une rencontre de la 31ᵉ journée de Ligue 2. Avant d’aller en Corse, Abdoulaye Kanté était en conférence de presse ce jeudi midi. L'ivoirien a évoqué ses premières sorties et son avenir en Vert. Extraits.

Abdoulaye Kanté (joueur de l’ASSE) : “Ca faisait quand même un bon moment que je n'avais pas joué, donc je me posais ces questions, mais je n'étais pas très inquiet parce que je savais qu'il y avait un bon staff. Déjà quand j'avais commencé les entraînements, les séances étaient bien et le staff médical aussi. On avait un bon suivi. En salle, on essaie de travailler, de renforcer. Je me posais cette question, mais je savais qu'au bout d'un, deux, trois matchs, tout allait mieux."

Kanté s'exprime sur son ressenti et son avenir en tant que joueur de l'ASSE

Abdoulaye Kanté (joueur de l’ASSE) : “L'ambiance du Chaudron ? Franchement, c’est inexplicable. Comme j'avais dit, j'avais suivi le premier match quand je suis arrivé, où je n'avais pas encore débuté. J'étais au stade, le match contre Boulogne. J'étais tellement excité de pouvoir débuter, de jouer mes premières minutes, surtout au Chaudron. Franchement, je l'ai fait plusieurs fois. Je suis très heureux, très heureux et je suis bien entouré. Je suis content. Un bon staff, un groupe qui vit, les supporters qui sont présents à domicile et même à l'extérieur. Je n'avais jamais vu ça. C'est quelque chose qui est vraiment impressionnant."

Puis vient une question si ces premiers mois lui donnent envie de poursuivre lui qui n’est que prêté jusqu’à la fin de la saison : "Oui, bien sûr (sourire)." Une réponse courte mais qui veut tout dire...

Pour rappel, l'ASSE avait inclus une option d'achat dans le deal avec Middlesbrough cet hiver. Le club ligérien pourra donc décider de conserver ou non Abdoulaye Kanté à l'issue de la saison.