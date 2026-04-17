À l’approche de voyager en Corse pour la 31ᵉ journée de Ligue 2, ce samedi, l'entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier s’est présenté devant les médias. Ses joueurs tenteront de signer un dixième match sans défaite sur la pelouse de Bastia. L'occasion d'évoquer plusieur joueurs. Extraits.

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Aïmen Moueffek ? Il a eu des belles situations face au gardien. Il a délivré aussi des bons ballons quand il était entre les lignes. Ce n'est pas un nouveau poste pour lui, mais cette position un cran plus haut est un peu nouvelle. Il s'est bien adapté. Et surtout, il apporte à l'équipe. J'aime bien quand il est dans cette position-là.

Déjà à Nancy, il était rentré à Nancy, mais aussi à Pau dans cette position. Il avait délivré une passe décisive. Il a un profil intéressant parce que quand il arrive à se retourner, il est percutant et il se retrouve très proche des 16,50m."

Zuriko, un état d'esprit de leader pour l'ASSE

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Zuriko Davitashvili ? C'est un très bon attaquant, il a un jeu varié, un faux pied, il a une super frappe, mais surtout il a une super mentalité. Il est toujours impliqué dans toutes les actions offensives, dans les actions défensives aussi. On a besoin de joueurs de talent, mais aussi d'une super mentalité de tous les joueurs. Et lui, d'un peu le tempo, il est toujours exemplaire et irréprochable dans ce domaine. C'est important, il diffuse auprès de ses collègues cet état d'esprit qui est important au-delà de son talent."

Davitashvili - Old, font la paire

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Son association avec Ben Old ? Oui, ça se perfectionne de match en match. Plus ils s'entraînent ensemble, plus ils jouent ensemble, plus ils arrivent à trouver des relations intéressantes. Il y a beaucoup de communication. C'est vrai que les binômes excentrés - latéraux sont importants maintenant dans toutes les équipes."

Kanté un profil très important pour l'ASSE

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Abdoulaye Kanté ? C'est un milieu de terrain polyvalent qui est capable de récupérer les ballons et de bien les ressortir. Il amène beaucoup de dynamisme, aussi beaucoup de gaieté. C'est un garçon qui est très joyeux. C'est important parce que On a des objectifs, mais aussi que l'atmosphère, qu'on ait une bonne atmosphère de travail, il y participe beaucoup. Il est très apprécié de ses coéquipiers. Et puis, depuis son premier jour, il est très performant. Un joueur intéressant, toujours disponible. Il colle bien à la mentalité stéphanoise parce qu'il se donne à 100% tout le temps. Et j'insiste mais il est toujours joyeux. C'est agréable d'avoir un garçon avec cet état d'esprit."

Kanté compense pour l'équipe

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “On apprend à le connaître, et lui à connaître les principes de jeu de l'équipe. Mais l'avantage c'est qu'il est assez polyvalent. Il peut jouer en position de 6, et monter un cran plus haut. C'est un 6-8 et dans notre système c'est intéressant d'avoir cette polyvalence parce qu'il peut switcher avec les autres milieu terrain.

Il peut compenser et c'est vrai qu'on a plus de milieu de terrain en relayeur que défensif, même si on récupère Jaber, mais c'est des profils indispensables pour l'équilibre de l'équipe."