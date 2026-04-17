Ce vendredi soir, cinq rencontres étaient au programme pour lancer ce nouveau week-end de football. Résumé et résultats des premières affiches de la 31ᵉ journée de Ligue 2.

Vainqueurs d’Amiens, les Palois sont remontés dans la première moitié de tableau, le week-end dernier. Face à des Guingampais, qu’ils ont dépassés grâce à ce succès, le Pau FC espérait enchaîner au Nouste Camp. Les Béarnais avaient l’occasion de revenir provisoirement à trois points de Reims, cinquième de Ligue 2.

Après son nul face à l’ASSE, Nancy à également pris un point face à Clermont. Les Lorrains espéraient renouer avec le succès à Marcel-Picot face à Annecy. Le FCA pouvait revenir à deux points de Reims et également rester au contact dans la course aux playoffs.

Le Mans à la relance en Ligue 2, Rodez en embuscade pour le top cinq

Tenus en échec à Annecy (0-0), Montpellier est toujours en course pour accrocher une place dans le top cinq de Ligue 2. Les Héraultais défiaient Grenoble à La Mosson pour mettre la pression sur Reims.

Si beaucoup de clubs pouvaient se rapprocher provisoirement des Champenois, seul Rodez avait l’occasion de les dépasser. Vainqueurs de Troyes, lundi, les joueurs du RAF défiaient Amiens au Stade Paul-Lignon et pouvaient revenir à hauteur de la quatrième place.

Enfin, les Manceaux voulaient se relancer pour conserver leur troisième place. Après un score nul et vierge à Boulogne, Le Mans a permis à l’ASSE de reprendre trois points d’avance le week-end dernier. Les Sarthois défiaient Clermont pour retrouver le goût de la victoire et conforter sa troisième place en Ligue 2.

Résumé des rencontres

Pau FC 1-1 EA Guingamp : Dans un match entre équipes de milieu de tableau, l'enjeu était faible. Au Nouste Camp, les deux formations n'ont pas vraiment calculé, avec des situations chaudes de part et d'autre. Toujours en quête du titre de meilleur buteur de Ligue 2, Louis Mafouta a ouvert le score pour les Bretons (35', 0-1) mais Kyliane Dong a logiquement égalisé après la pause (54', 1-1). Et l'attaquant palois a même arraché la victoire au bout du temps additionnel (90'+5, 2-1). À l'arrivée, le Pau FC reste 9e (45 points), avec un infime espoir de top 5.

AS Nancy Lorraine 1-5 Annecy FC : Restant sur deux matches nuls face à l'ASSE et Clermont, l'AS Nancy Lorraine a explosé en plein vol à Marcel-Picot. Toujours sous la menace du barragiste lavallois, les joueurs de Pablo Correa ont reçu une véritable correction. Large vainqueurs grâce à deux doublés de Moise Sahi Dion (21', 0-1 ; 53', 0-3) et Clement Billemaz (27', 0-2 ; 59', 0-4) ainsi qu'un but d'Antoine Larose (88', 1-5, les Annéciens conservent de leur côté un espoir de playoffs en fin de saison. Notez que les Nancéiens ont sauvé l'honneur par Martin Expérience (76', 1-4).

Montpellier HSC 2-1 Grenoble Foot : Toujours accroché à ses rêves de playoffs, le MHSC a assuré l'essentiel face au GF38. À la Mosson, Enzo Molebe (25', 1-0) et Julien Laporte (71', 2-0) ont permis aux joueurs de Zoumana Camara de rester au contact du top 5 malgré la réduction du score d'Ugo Bonnet (90', 2-1). Important pour les Héraultais, à qui il reste à défier deux clubs du bas de tableau (Amiens, Clermont) avant un dernier déplacement qui pourrait valoir cher au Red Star.

Rodez et Le Mans ne lâchent rien

Rodez 3-2 Amiens : Problème, devant Montpellier, la meilleure équipe de Ligue 2 en 2026 continue de mener un train d'enfer. Et pourtant... Si Rodez a vite ouvert le score par Octave Joly (5', 1-0), les joueurs de Didier Santini ont sérieusement souffert à Paul-Lignon. Pour preuve, Amiens, avant-dernier, était devant à la pause grâce à Yoan Kore (16', 1-1) et Ilyes Hamache (29', 1-2). Oui mais les Ruthénois ne lâcheront rien, et ce jusqu'au bout. Au retour des vestiaires, Ibrahima Balde sur penalty (49', 2-2) et Tairyk Arconte (66', 3-2) ont fait basculer le match en faveur de Rodez, largement dominé en fin de match mais toujours invaincu cette année et cinquième avant le Reims - Red Star programmé ce samedi (14 h).

Le Mans FC 1-0 Clermont Foot : Enfin, dans la dernière rencontre du soir, Le Mans FC a arraché un succès crucial face à Clermont. Sachant ne plus vraiment disposer de jokers dans la course à la montée directe, l'équipe de Patrick Videira a logiquement ouvert la marque par Dame Gueye (57', 1-0). Le seul but d'un match où les Manceaux ont souffert dans le dernier quart d'heure, sans craquer. Au classement, les Sarthois reviennent provisoirement à égalité avec l'ASSE. En déplacement à Bastia ce samedi (20 h), les Verts vont devoir assurer !

Le classement après le multiplex de la 31e journée

Troyes : 58 points (+20) (- un match) ASSE : 57 points (+22) (- un match) Le Mans FC : 57 points (+17) Red Star : 51 points (+6) (- un match) Rodez : 51 points (+4) Reims : 48 points (+15) (- un match) Montpellier : 47 points (+9) Annecy : 46 points (+6) Pau : 45 points (-6) Dunkerque : 40 points (+8) (- un match) Guingamp : 40 points (-4) Boulogne : 36 points (-8) (- un match) Grenoble : 32 points (-8) Clermont : 30 points (-8) Nancy : 30 points (-8) Laval : 25 points (-17) (- un match) Amiens : 24 points (-19) Bastia : 21 points (-17) (- un match)

Reste à jouer :