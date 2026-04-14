Après avoir décidé de se séparer d’Otto Addo, le Ghana a choisi son nouveau sélectionneur. À moins de 60 jours de la Coupe du Monde, Carlos Querioz va prendre la relève pour emmener les Black Stars en Amérique du Nord. L’occasion pour Augustine Boakye ou Ebenezer Annan d’obtenir un ticket ?

C’est un choix fort, pris par la sélection ghanéenne. Après quatre défaites consécutives, Otto Addo a été remercié à l’issue de la trêve internationale en Mars. Qualifié pour la Coupe du Monde, le Ghana espère apporter un vent de fraîcheur au sein de son groupe pour espérer aller le plus loin possible cet été.

En début de semaine, Carlos Queiroz a été nommé comme nouveau sélectionneur des Black Stars. À 73 ans, le Portugais possède un CV assez long et prestigieux. Passé par la sélection portugaise de 1991 et 1993, il a également été l’adjoint d’Alex Ferguson à Manchester United de 2002 à 2003 avant de faire une saison comme coach principal du Real Madrid.

Il sera ensuite démis de ses fonctions en mai 2004 et retrouvera l’Angleterre et sera aux premières loges de l’éclosion de Cristiano Ronaldo chez les Red Devils. Il quittera de nouveau le banc mancunien quatre ans plus tard mais ne perdra pas de vue le natif de Madère. Son pays le rappelle ensuite après l’Euro 2008 avant d’être limogé en septembre 2010.

Suspendu six mois pour dopage juste avant de quitter la Seleção, il retrouvera une sélection en 2011. Carlos Queiroz passera 8 ans sur le banc de l’Iran où il retrouvera à nouveau CR7, mais comme adversaire au Mondial 2018. Après cette longue période, le portugais coachera la Colombie, l’Égypte, à nouveau l’Iran, le Qatar puis Oman.

C’est donc au Ghana que Carlos Queiroz se dirige désormais. Pour rappel, les Black Stars seront dans la poule L, avec le Panama, la Croatie et l’Angleterre, lors de la Coupe du Monde

Le sort de Boakye et Annan relancé au Ghana

Lors du dernier rassemblement des ghanéens, Ebenezer Annan n’avait pas été appelé par Otto Addo. Convoqué en début de saison, le latéral de l’ASSE semble avoir perdu sa place. Alors qu’il n’a plus été titularisé avec les Verts depuis début décembre, l’ancien de l’Étoile Rouge semble être en mauvais posture pour aller au Mondial.

Autre stéphanois qui espère obtenir un ticket, Augustine Boakye n’a jamais été convoqué par la sélection ghanéenne. L’arrivée sur le banc de Carlos Queiroz pourrait rebattre les cartes le concernant.

Auteur de sa huitième passe décisive de la saison, l’ancien joueur de Wolfsberger confirme match après match, qu’il est un joueur clé de l’effectif de Philippe Montanier. Le numéro vingt de l’ASSE a quatre matchs pour confirmer sa bonne saison et bousculer la hiérarchie au sein des Black Stars.