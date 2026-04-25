Dans quelques minutes, l’AS Saint-Étienne (ASSE) va défier Troyes à l’occasion de la 32ᵉ journée de Ligue 2. Dans un Geoffroy-Guichard qui s’annonce bouillant, les Stéphanois n’ont pas d’autre choix que de prendre les trois points face au leader. Philippe Montanier a dévoilé les onze joueurs qui débuteront cette affiche. Voici la compo des Verts.

Défaits à Bastia, les joueurs stéphanois ont toujours leur destin entre leurs mains mais ont vu Le Mans revenir à hauteur. Avant le coup d’envoi de ce week-end de compétition, l’ASSE était devant le club sarthois grâce à une meilleure différence de buts.

Il n’y a pas de question à se poser, ni de calcul à faire. Tout autre résultat qu’une victoire ce soir face à Troyes, serait une contre-performance. Les Verts n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent monter directement en Ligue 1.

Dans un Chaudron qui a fait le plein pour le retour du Kop Sud, l'ASSE sera poussée par près de 40 000 supporters pour faire chuter le leader et relancer la course au titre pour les deux dernières journées.

Fin de saison annoncée pour Le Cardinal et Jaber

Avant la rencontre, Philippe Montanier a fait le point sur son groupe en conférence de presse. Le Normand sera privé de Mahmoud Jaber jusqu’à la fin de la saison. Peu après son retour dans le groupe, l’Israélien a rechuté en Corse et a été opéré des adducteurs mercredi. Il ne sera pas de retour avant août.

Paul Eymard ne sera également pas de retour avant plusieurs mois après sa grave blessure au tibia. Le jeune milieu a subi une intervention chirurgicale. Après Nadir El Jamali, de retour en salle, cette semaine, c’est un autre joueur formé à l’ASSE qui a acté la fin de sa saison.

Florian Tardieu, de retour en individuel depuis plusieurs semaines, n’a pas repris avec le groupe. L’ancien troyen a peu de chances de reporter le maillot Vert avant la fin de son contrat.

Autre absence non négligeable, Julien Le Cardinal n'est pas dans le groupe pour cette partie. Il manquera, malheureusement, la fin de la saison. Le défenseur s'est blessé aux ischios cette semaine, comme révélé sur notre site.

Après son opération en janvier, Maxime Bernauer a retrouvé le groupe de l’ASSE pour le voyage en Corse, le week-end passé. L’ancien du Dynamo Zagreb postule pour une place de titulaire, ce samedi. Joao Ferreira également.

La composition de l’ASSE