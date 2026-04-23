Ce samedi soir à 20h, l’ASSE accueille Troyes dans un match importantissime pour la montée en Ligue 1. Défaits, pour la première fois depuis fin janvier, à Bastia, les Verts ont laissé l’ESTAC prendre le large en tête. Avant ce choc de la 32ᵉ journée de Ligue 2, Philippe Montanier a fait le point sur son effectif. Voici ses mots.

De retour face à Dunkerque, il y a presque deux semaines, Mahmoud Jaber a rechuté. Avant la rencontre sur la pelouse de Bastia, le milieu de l’ASSE a senti une gêne musculaire comme annoncé par nos soins. L’Israélien sera donc absent pour ce match et pourrait manquer la fin de saison.

Une rechute qui intervient au pire des moments après presque trois mois d'absence suite à sa blessure aux adducteurs, fin janvier.

L’infirmerie de l’ASSE a également vu Paul Eymard la rejoindre, ce dimanche. Le milieu formé au club a subi un vilain tacle qui lui a causé une fracture du tibia. Une blessure qui a nécessité une opération et qui va éloigner le jeune stéphanois des terrains pendant plusieurs mois.

Djylian N’Guessan s’est également blessé ce dimanche et a ressenti une alerte pendant la rencontre de la réserve.

Au niveau des retours, Maxime Bernauer a été convoqué pour le déplacement de l’ASSE à Bastia. S’il n’est pas entré en jeu, l’ancien manceau offre une nouvelle solution en défense à Philippe Montanier pour ce sprint final.

Joao Ferreira est également disponible. Contrairement à Maxime Bernauer, le portugais n’a pas encore fait son retour dans le groupe pour une rencontre de Ligue 2.

Florian Tardieu et Marten-Chris Paalberg sont sur le chemin du retour. L’ancien troyen se rapproche d’un retour aux séances collectives mais ne retrouvera pas son ancien club ce week-end. De son côté, l’estonien, recruté par l’ASSE cet hiver, a peu de chances de jouer avec le groupe pro d’ici la fin de saison.

Les mots du coach de l’ASSE

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Le week-end a été noir pour nous : Paul Eymard s'est fracturé le tibia, Mahmoud Jaber s'est également fait opérer ici et sera out jusqu'à la fin de la saison. Mais après la pluie, vient le beau temps ! Nadir El Jamali est notamment de retour à Saint-Étienne pour la suite de sa rééducation."