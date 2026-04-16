La rencontre entre l’ASSE et Troyes se jouera à guichets fermés. À peine ouverte au grand public ce jeudi matin, la billetterie a été prise d’assaut en moins de 30 minutes.

L’engouement autour de l’AS Saint-Étienne ne faiblit pas, bien au contraire. Ce jeudi, la billetterie pour le choc face à Troyes ouvrait au grand public à 9h. À 9h30, il n’y avait déjà plus aucune place disponible. De nombreux supporters voulant prendre leur billets se sont vus dans une file d'attente de plus d'une heure sur la billetterie en ligne. Un véritable raz-de-marée qui confirme la ferveur autour des Verts, à l’approche d’un rendez-vous capital dans la course à la montée et au titre.

La billetterie prise d’assaut pour ASSE - Troyes

Ce guichets fermés n’est pas une surprise totale. Depuis lundi, les abonnés avaient déjà eu accès à la billetterie, et la tendance était claire. Dès mercredi matin, 32 000 places avaient déjà été vendues, laissant présager un guichets fermés extrêmement rapide…

En moins d’une demi-heure, les dernières places ont donc été écoulées. Geoffroy-Guichard affichera complet pour cette affiche au sommet, preuve que l’enjeu sportif et la dynamique actuelle attirent les foules. Les supporters de l'ASSE savent parfaitement l’importance de ce match.

Un duel au sommet pour la montée

À une semaine et deux jours de la rencontre, le contexte sportif rend ce match encore plus explosif. L’ASSE pointe à la 2e place du classement, à seulement un point du leader troyen. Autrement dit, cette confrontation pourrait redistribuer totalement les cartes dans la lutte pour la première place.

Dans ce contexte, l’appui du public s’annonce déterminant. Le Chaudron, plein à craquer, jouera une nouvelle fois son rôle de douzième homme. L’atmosphère promet d’être électrique pour pousser les Verts vers un résultat majeur. En cas de succès à Bastia puis face à l'ESTAC, les stéphanois prendraient le fauteuil de leader pour la première fois depuis fin septembre.