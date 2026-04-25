Ancien entraîneur de l'ASSE et de Troyes, Laurent Batlles est toujours à la recherche d'un nouveau projet. Avant le choc de Ligue 2 disputé à Geoffroy-Guichard (20 h), l'ex-Stéphanois s'est livré à Ouest-France. Extraits.

L'ASSE reçoit Troyes dans un immense choc pour la montée en Ligue 1, ce samedi 25 avril à Geoffroy-Guichard. Battus par la lanterne rouge Bastia (2-0) samedi dernier, les Verts sont sous la pression du Mans dans la lutte au top 2. Devant, l'ESTAC à quatre unités d'avance et un léger matelas alors qu'il ne reste plus que deux journées à disputer après ce week-end. Quoi qu'il en soit, près de 40 000 spectateurs sont attendus dans le Chaudron, où le parcage visiteur sera plein. Ancien entraîneur des deux clubs, Laurent Batlles sera devant son écran de télévision.

Un passage à l'ASSE qui laisse des regrets à Batlles

Sans poste depuis son départ de Clermont en avril 2025, le natif de Nantes (50 ans) est en quête d'un nouveau projet en vue de la saison prochaine. Consultant pour Canal+, l'ex-entraîneur de l'ASSE et de Troyes a accordé une interview à Ouest-France, publiée ce samedi. S'il pronostique évidemment un "gros choc que tout le monde attend" entre les deux formations, Batlles est notamment revenu sur son passage dans le Forez. Arrivé après le chaos du barrage perdu face à Auxerre, le technicien nourrit toujours quelques regrets.

"Je suis arrivé après le barrage perdu face à Auxerre, avec trois points de pénalité et quatre matches à huis clos, il a fallu tout reconstruire. La deuxième année, on me dit qu’on va garder tous les joueurs et finalement, on vend la moitié ou presque de l’escouade offensive, repense-t-il, toujours un peu amer. J’aurais préféré avoir un petit peu plus de continuité parce que je sais, je l’ai vécu à Troyes, que quand tu construis quelque chose pour monter, il ne faut pas changer l’équipe. Entre mes deux saisons, j’avais perdu (Jean-Philippe) Krasso qui avait marqué 17 buts et délivré 12 passes décisives. Donc c’est sûr qu’il y a des choses, aujourd’hui, que j’aurais préféré avoir. Mais pour autant, c’est un très bon souvenir et je suis très fier de ce que j’ai fait dans ce club."

La Ligue 2 "n'est pas un championnat normal"

Au club pour la fin de l'ère Rolland Romeyer - Bernard Caïazzo, l'ancien milieu de terrain n'avait pas les moyens dont dispose actuellement l'ASSE. Rachetés par Kilmer Sports Ventures en juin 2024, les Verts sont pourtant redescendus en Ligue 2. Cette saison, annoncés comme le grandissime favori à la montée, ils sont sous l'immense pression du Mans dans la lutte à la montée directe. Pas si étonnant que cela pour Batlles, qui connaît très bien les spécificités de la Ligue 2.

"Le problème de ce championnat, c’est que ce n’est pas un championnat normal. En Ligue 2, il faut convaincre les joueurs de venir y jouer. C’est difficile de recruter ou de garder des joueurs, parce que tout le monde a l’ambition de jouer au plus haut niveau. On l’a notamment vu sur le début de saison, avec (Lucas) Stassin et (Zuriko) Davitahsvili qui ont eu besoin de temps pour se remettre de la descente et se dire qu’ils joueraient en deuxième division, analyse l'ancien coach des Verts. C’est peut-être pour ça que le début de saison a été compliqué, avec un entraîneur (Eirik Horneland) qui ne parlait pas forcément français et ne connaissait pas la Ligue 2… Ce championnat est fait d’humilité, de travail, et quand vous annoncez que vous allez être champion, il faut l’assumer."

De quoi expliquer, peut-être, les maux de l'ASSE version 2025-2026. Heureusement pour eux, les Verts ont encore leur destin en main dans l'optique de la remontée en Ligue 1. Attention tout de même, le moindre faux pas se payera cash...