L’ASSE jouera face à Troyes, dans un choc au sommet, ce samedi soir, à l’occasion de la 32ᵉ journée de Ligue 2. Avant ce match ô combien important, Philippe Montanier était en conférence de presse ce jeudi. Le tableau est lourd. Mahmoud Jaber vient d'être opéré et ne reviendra pas avant août. Florian Tardieu, lui, ne devrait pas rejouer cette saison malgré sa présence quotidienne au groupe.

La nouvelle était redoutée, elle est désormais officielle. Mahmoud Jaber a été opéré mercredi, et son retour est fixé à août au plus tôt. Le milieu israélien, touché aux adducteurs lors de l'échauffement à Bastia, ne rejouera plus cette saison. « Jaber s'est fait opérer hier, donc out jusqu'à août, fin de saison », a confirmé Montanier sans détour.

Une perte immense pour l'ASSE dans ce sprint final. Jaber était l'un des joueurs les plus précieux du dispositif stéphanois, capable d'équilibrer le milieu et de récupérer des ballons dans les zones clés. Son absence contre Troyes, Rodez et Amiens sera difficile à compenser.

Tardieu : le retour avant la fin de saison compromis

L'autre mauvaise nouvelle concerne Florian Tardieu. Le milieu expérimenté, absent depuis plusieurs semaines suite à une lésion importante, ne devrait pas rejouer cette saison. « Ce sera compliqué avant la fin de saison parce qu'il faut reprendre collectivement. C'était vraiment une lésion importante. Donc, ça sera difficile », a reconnu Montanier.

Le coach stéphanois tient néanmoins à souligner l'apport indirect de Tardieu : « Il est présent avec nous tous les jours et c'est important avec son leadership, son expérience auprès du groupe. » Un leader sur le bord du terrain, une voix dans le vestiaire, mais plus une option sur le rectangle vert pour les trois dernières journées. Une privation cruelle au moment où l'ASSE a le plus besoin de ses cadres.

Eymard fracturé, N'Guessan prudent

Le week-end dernier avait déjà été « un week-end noir » selon les propres mots du coach. Paul Eymard s'est fracturé le tibia avec la réserve, une blessure longue durée qui l'écarte pour plusieurs mois. Djylian N'Guessan, lui, a repris en individuel après avoir pris un coup. Une reprise prudente, mais qui ne semble pas inquiétante à ce stade.

Le dernier match de Tardieu en Vert est peut-être déjà derrière lui

Au-delà de la blessure, c'est une autre réalité qui plane sur le dossier Tardieu. Le milieu créatif est en fin de contrat en juin 2026, et l'ASSE ne lui a pour l'heure proposé aucune prolongation. Courtisé par Montpellier, il pourrait donc quitter le club cet été sans avoir rejoué. Son compteur sous le maillot Vert pourrait rester bloqué à 83 apparitions. C'est en tout cas la tendance qui se dessine selon les propos de son entraîneur.

Une sortie par la petite porte pour un joueur qui méritait mieux. Tardieu a été l'un des artisans de la remontée stéphanoise, un leader technique et mental dont l'influence dépasse ses statistiques. Terminer sa carrière à l'ASSE sur une blessure, sans match d'adieu, sans prolongation proposée, aurait un goût amer. Le football est parfois cruel dans ses conclusions.

Source : Conférence de presse