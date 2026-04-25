Battues logiquement ce samedi par le PSG (2-0), les joueuses de l'ASSE occupent actuellement l'avant-dernière position du classement d'Arkema Première Ligue. Une place qu'elles auront pour objectif de quitter dès ce samedi face à Montpellier, dans une rencontre qui s'apparente à une finale... Mais les Vertes n'ont plus vraiment leur destin entre leurs mains, après l'énorme coup réalisé par le Racing Club de Lens face au Havre.

Le 28 mars dernier, dans un Geoffroy-Guichard record, l'ASSE féminine réalisait le très bon coup de la 19e journée d'Arkema Première Ligue. En s'imposant sur le score de 2-1, elles revenaient à la hauteur de leur adversaire du soir, avec 12 points. Trois matchs, trois finales : c'est donc ce qu'il restait. La première a été perdue face au PSG (0-2). Mais dans le même temps, Lens a décroché un précieux succès (1-0 face au Havre). Ce résultat a rétrogradé l'ASSE à la 11e position. Pour se maintenir, en plus de remporter ses deux dernières rencontres, les Vertes espéreront au moins un faux pas de Lens, qui affrontera l'OM puis le Paris FC.

Une affiche de rêve pour l'ASSE

Mais avant de penser aux résultats de Lens, il faudra avant tout se concentrer sur son propre calendrier. L'ASSE va devoir distancer l'un de ses autres concurrents : Montpellier. C'est justement l'adversaire que les joueuses de Yannick Chandioux s'apprêtent à affronter. Avec 12 points au compteur, Montpellier compte autant de points que l'AS Saint-Étienne. Juste après la rencontre contre le PSG, Yannick Chandioux était déjà tourné vers cette rencontre.

"On aurait aimé faire un coup ce soir, mais ce qui est important, c’est de basculer sur le match de samedi avec de la confiance et de la combativité, car j’ai vu de bonnes choses dans ce domaine."

Les Vertes devront impérativement répondre présentes à l'extérieur face à une équipe de Montpellier qui doute énormément. Dernières du classement, les Montpelliéraines ont perdu ce mercredi (2-0 face au Paris FC). Le 11 mars dernier, le MHSC avait perdu de précieux points en s'inclinant 2-1 contre Lens. Mais comme l'ASSE, Montpellier a su se remobiliser juste avant la dernière trêve internationale en l'emportant 2-1 face aux Marseillaises.

Quelle solution pour Yannick Chandioux ?

Face au PSG, Yannick Chandioux s'est appuyé sur un système en 4-2-3-1. Cependant, il est difficile de tirer des conclusions d'un match où l'équipe de l'ASSE a très peu eu le ballon. De plus, le coach des Vertes était certainement déjà concentré sur la rencontre face à Montpellier ce samedi à 21h. Après le match contre le Paris-Saint-Germain, Yannick Chandioux mentionnait les différents points à améliorer.

"Ce que je regrette et que je voudrais corriger pour samedi, c’est d’être meilleures dans l’utilisation du ballon, dans sa conservation lors des phases de récupération et en transition, un domaine dans lequel on a pêché lorsque l’on subissait la pression de Paris, qui voulait gagner à tout prix."

L'ASSE est prévenue. Il faudra absolument gagner cet avant-dernier match de la saison pour espérer encore se maintenir en Arkema Première Ligue.