Arrivé l'hiver dernier, Eirik Horneland a dirigé son dernier match sur le banc de l'ASSE face à Boulogne (0-1), samedi. Le Norvégien est remplacé par Philippe Montanier, sans poste depuis son passage réussi à Toulouse entre 2021 et 2023. Passé par le Forez à la fin de sa carrière de joueur, l'ancien gardien va devoir s'attaquer à plusieurs chantiers pour atteindre l'objectif de remontée en Ligue 1.

C'était annoncé depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel. Samedi 31 janvier face à Boulogne (0-1), Eirik Horneland a dirigé son 42e et dernier match à la tête de l'AS Saint-Etienne. Arrivé à la place d'Olivier Dall'Oglio l'hiver dernier, il devait tenter de sauver l'ASSE d'une redescente immédiate en Ligue 2. Mais l'entraîneur norvégien a échoué après des débuts prometteurs. Malgré les 25 millions dépensés par la direction l'été dernier pour tenter de s'assurer un retour facile en Ligue 1, les maux se sont poursuivis pour des Verts incapables d'assumer leur statut. Décidé à mourir avec ses idées, sans jamais s'adapter aux styles de jeu adverses, Horneland a donc été débarqué.

Nombre de matchs par coach depuis la fin de l’ère Galtier :

1. Puel : 88 matchs

2. Gasset : 62 matchs

3. Batlles : 57 matchs

4. Horneland : 42 matchs

5. Dall’Oglio : 39 matchs

6. Dupraz : 25 matchs

7. Garcia : 13 matchs

8. Printant : 10 matchs https://t.co/B3DtgJKuqT — Karl P. (@KarlPsqt) January 29, 2026

Annoncé en grande pompe par Kilmer Sports Ventures comme un entraîneur visionnaire qui allait ramener le club du Forez en coupe d'Europe, le Norvégien illustre parfaitement le problème de stabilité qui entoure l'ASSE ces dernières années. Depuis le départ de Christophe Galtier en 2017, les coaches stéphanois ont en moyenne dirigé 42,1 rencontres avant d'être remerciés. Édifiant. Pour tenter de ramener un peu de stabilité, Ivan Gazidis et compagnie ont donc décidé de confier l'avenir du club à Philippe Montanier. Sans club depuis son départ de Toulouse en 2023, l'ancien gardien de but doit faire remonter l'ASSE en Ligue 1. Avec plusieurs chantiers à attaquer.

En défense, de nombreuses incertitudes pour Montanier

Premier point chaud, et pas des moindres, le secteur défensif. Après 21 journées, les Verts prennent trop de buts (27). Dans le top 7, seul Guingamp (33) fait pire. Et sans surprise, les meilleurs défenses du championnat sont aux avant-postes, avec Troyes (1er) et Le Mans (3e) qui ont respectivement encaissés 20 et 18 buts. Les raisons sont diverses, avec une défense stéphanoise trop souvent déséquilibrée et, surtout, des erreurs techniques bien trop nombreuses. Une donne que Montanier va devoir inverser. Avec pour premier objectif de trouver sa base.

Habitué à évoluer en 4-3-3, ce qui ne devrait pas dépayser l'effectif de l'ASSE, l'ancien coach de Toulouse doit déjà composer avec les absences probablement longues durées de Maxime Bernauer (fin de saison) et Chico Lamba (5 à 7 semaines ?). Remplaçant depuis son retour de blessure, Ebenezer Annan doit retrouver son couloir gauche. La charnière centrale devrait, elle, être composée de Mickaël Nadé et Kevin Pedro, très intéressant ces dernières semaines. Cela en attendant la potentielle émergence de la recrue marocaine Ismaël Baouf. À droite enfin, quid de Joao Ferreira et Dennis Appiah ?

En fin de contrat en juin, ce dernier ne prolongera pas. Il pourrait cependant redevenir une alternative si les performances du Portugais continuent d'être aussi mauvaises... Sur ce point, la réception de Montpellier (samedi 7 février, 20 h) offrira de premiers éléments de réponse.

En attaque, une monotonie à casser

Particulièrement efficace en première partie de saison, avec 35 buts inscrits en 17 matches, l'attaque stéphanoise est en panne en 2026. Avant Boulogne (0-1), les Verts n'avaient marqué qu'à une seule reprise en trois rencontres (contre Clermont, 1-0). Pas épargnés par les blessures successives de leurs offensifs (Stassin, Duffus, Boakye, Davitashvili...), les Stéphanois sont tombés dans une certaine monotonie en attaque. Des mouvements pas assez rythmés, trop facilement déchiffrables et un réalisme qui fuit les Verts, exceptés Zuriko Davitashvili (8 buts en Ligue 2).

Pour Montanier et l'ASSE, le regain de forme offensif passera avant tout par Lucas Stassin et Joshua Duffus. Muet depuis le 23 septembre à Amiens (0-1), le Belge (quatre buts), malgré une attitude plus positive depuis janvier, manque de confiance devant le but, à l'image de son face-à-face manqué samedi. De son côté, le Jamaïcain, (quatre buts) touché à l'ischio-jambier ces derniers temps, n'a plus trouvé le chemin des filets depuis le 8 novembre à Troyes (2-3). Vraisemblablement de retour à 100%, les deux hommes devront se démener pour offrir des solutions à Davitashvili et Boakye, trop souvent esseulés lors des dernières rencontres.

Le salut stéphanois passera peut-être également par un retour au premier plan d'Irvin Cardona. Le Maltais n'est plus que l'ombre de lui-même depuis son dernier but (sur cinq) face à Nancy, fin novembre. Papa depuis le début du mois de décembre, ce bouleversement dans sa vie personnelle semble avoir des conséquences sur ses prestations. En espérant qu'il redevienne un facteur X pour l'ASSE.

Montanier doit ramener cohésion et stabilité dans ce groupe

Des chantiers sur le terrain mais également en dehors. Et le premier point chaud de l'ère Montanier se situe peut-être ici. Ramener de la cohésion au sein d'un effectif qui ne semble pas toujours tirer dans le même sens. "Ce qu’on propose, c’est indigne. Reims est plus dangereux que nous à 10, c’est inquiétant, très inquiétant. (...) On n’est pas au niveau, on le répète, maintenant c’est à nous d’assumer. Et sincèrement, ça me fait mal au cœur d’être capitaine de cette équipe et de voir ce qu’on représente ce soir, pour ces mecs qui se bougent le cul pour venir nous voir tous les week-ends", disait notamment le capitaine Gautier Larsonneur après la défaite de l'ASSE à Reims (1-0).

"Dans le vestiaire beaucoup de choses ont été dites et avec la manière. Tout le monde était énervé, y’a eu pas mal de petites tensions. C’est important de savoir se dire les choses", emboîtait Aïmen Moueffek. Des mots durs symboles d'un certain manque d'unité au sein d'un groupe sous la pression constante des résultats. Pas une première pour le nouveau coach de l'ASSE. À l'été 2022, il avait déjà dû composer avec un renouvellement quasi-complet d'effectif à Toulouse. Sans que cela ne vienne perturber Montanier, qui avait mené le TFC, promu en Ligue 1, à une 13e place auréolée d'un sacre en Coupe de France !