L’ASSE traverse une période de crise après le cauchemar vécu à Reims (défaite 1-0 en supériorité numérique). Entre une nouvelle défaite, deux blessures majeures et une instabilité croissante autour du banc, les Verts vivent une semaine sous très haute tension dans le Forez.

L’AS Saint-Étienne espérait un déclic à Reims. Elle y a surtout trouvé de nouvelles complications. Battus 1-0, les Verts ont livré une prestation insuffisante dans un contexte déjà lourd. Ce revers a accentué le malaise ambiant et plongé un peu plus le club dans la tourmente. La semaine s’annonce agitée dans le Forez, avec en toile de fond la dernière rencontre d’Eirik Horneland sur le banc stéphanois face à Boulogne. Le technicien norvégien sera ensuite remercié, pendant que la direction devra gérer la recherche d’un nouvel entraîneur et la fin d’un mercato sous pression. Mais au-delà du résultat, le déplacement à Reims a laissé des traces bien plus profondes.

ASSE : deux titulaires sortent sur blessure à Reims

La soirée a très mal débuté pour l’ASSE. Dès la 8e minute de jeu, Mahmoud Jaber a dû quitter la pelouse. Touché à l’adducteur, l’international israélien s’est rapidement rendu à l’évidence et n’a pas été en mesure de poursuivre la rencontre. Un coup dur immédiat pour les Verts, tant le milieu de terrain est devenu un élément clé du onze stéphanois par son volume de jeu et son activité. Déjà en difficulté collectivement, l’ASSE a perdu l’un de ses moteurs dès l’entame.

La situation ne s’est pas améliorée au fil du match. Après l’expulsion de Martial Tia à l’heure de jeu, les Stéphanois ont perdu un second joueur sur blessure. C’est dans ce contexte que Chico Lamba a, à son tour, été contraint de sortir. Le défenseur central s’est plaint d’une douleur musculaire persistante avant de s’asseoir sur la pelouse, incapable de continuer. Le changement est apparu inévitable, ajoutant une nouvelle mauvaise nouvelle à une soirée déjà très compliquée.

Plusieurs semaines d’absence et un effectif fragilisé

Les premières craintes ont été confirmées dans la foulée. Mahmoud Jaber et Chico Lamba seront éloignés des terrains pour plusieurs semaines. Les estimations évoquent une indisponibilité comprise entre cinq et sept semaines, avec des délais qui dépendront de l’évolution de la cicatrisation. Quoi qu’il en soit, les deux joueurs sont d’ores et déjà forfaits pour le prochain match et pour l’ensemble du mois de février.

Cette double absence représente un véritable casse-tête pour l’ASSE. Jaber et Lamba sont deux titulaires réguliers, installés dans le onze de départ. Leur indisponibilité intervient au pire moment, alors que le club s’apprête à tourner une page importante avec le départ imminent d’Eirik Horneland. Dans un contexte déjà instable, ces blessures viennent fragiliser encore un peu plus un effectif en manque de certitudes. La rencontre face à Boulogne aura donc une saveur particulière, entre fin de cycle sur le banc et nécessité de réagir sportivement malgré une infirmerie qui se remplit dangereusement.