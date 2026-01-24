L'ASSE affrontait le Stade de Reims pour le compte de la 20e journée de ligue 2. Une rencontre de haut de tableau qui s'est soldée sur le score de 1-0 pour les locaux. Voici les réactions en fin de rencontre au micro de BeIN Sports des acteurs de ce match.

Gautier Larsonneur (gardien et capitaine de l'ASSE) : « Il nous manque de la chance. Il y a tout qui se goupille bien. On n’est pas fous, on a vu cet après-midi les résultats positifs. On a un fait de jeu qui nous est favorable, car je peux prendre un rouge ou un jaune. Eux, ils prennent un rouge totalement logique. Maintenant, ce qu’on propose, c’est indigne. Reims est plus dangereux que nous à 10, c’est inquiétant, très inquiétant. Comment je ne peux pas comprendre leur colère ? Ils ont fait 6 heures de route, ils sont partout en France et nous, on n’assume pas sur le terrain. On n’est pas au niveau. Eux, ils le sont. On le répète, maintenant c’est à nous d’assumer. Et sincèrement, ça me fait mal au cœur d’être capitaine de cette équipe et de voir ce qu’on représente ce soir, pour ces mecs qui se bougent le cul pour venir nous voir tous les week-ends. »

Abdoul Koné (défenseur du Stade de Reims) : « Oui, on avait à cœur de se rattraper après la défaite dans le derby la semaine dernière. On savait qu’une victoire passerait par une grosse prestation défensive. Aujourd’hui, j’espère que j’ai pu au mieux aider mon équipe et je suis content, c’est beau. Une victoire collective. Le match était assez fermé, il fallait un exploit individuel à un moment donné et j’ai su apporter ma pierre à l’édifice. Je me suis imaginé un peu ailier et ça a pris, je suis content ! On avait à cœur de jouer et de gagner pour Martial (expulsé à la 55e minute), car il nous apporte beaucoup au quotidien. En plus d’être un bon joueur, c’est un bon mec. C’est un geste maladroit de sa part et aujourd’hui, on s’est dit que le fait qu’il sorte nous a rajouté un joueur. »